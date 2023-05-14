Пожилая британка выиграла в лотерею «дом мечты» за 4,5 млн фунтов

Жительница Великобритании потратила 25 фунтов стерлингов (около 2,4 тыс. рублей) в розыгрыше призов и выиграла особняк на побережье стоимостью 4,5 млн фунтов стерлингов (более 435 млн рублей).

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74-летняя Джун Смит из Эссекса получила ключи от коттеджа в Корнуолле. Она стала владелицей трехэтажного дома с шестью спальнями и видом на устье реки Фоуи. Дом свободен от ипотеки, не обременен никакими государственными сборами и судебными издержками. Также женщине дали 100 тыс. фунтов стерлингов наличными на обустройство на новом месте.

Проектировал дом известный архитектор Харрисон Саттон. Особняк меблирован, помимо шести спален в нем есть кухня, столовая, большая гостиная, гардеробные комнаты, душевые и ванные комнаты, террасы и балконы, йога-студия, кабинет, а из огромных окон открывается панорамный вид на реку.

Смит сожалеет, что ее муж Рон, который скончался в прошлом году, не застал этот момент. Он всю жизнь работал в архитектуре и оценил бы всю красоту дома с окнами во всю стену и невероятными видами. У нее шестеро внуков, она с нетерпением ждет, когда они приедут к ней на летние каникулы.

По условиям конкурса, британка может жить в доме сама, сдавать его в аренду или продать. В ближайшее время она решила пожить в нем, а потом будет решать по обстоятельствам. Агенты недвижимости оценивают, что доход от долгосрочной аренды может составить от пяти до семи тысяч фунтов стерлингов в месяц, а в пик сезона – до 14 тыс. фунтов в неделю.