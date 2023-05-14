Перечислены покупки в популярном в СССР магазине пластинок
Россияне перечислили в Telegram-канале «Старая Москва» покупки в популярном в СССР магазине музыкальных пластинок. Стоимость винила в «Мелодии», располагавшейся на проспекте Калинина (ныне улица Новый Арбат), составляла 25 рублей.
«На первом этаже наши покупали рок, эстраду, на втором этаже иностранцы классику пачками скупали», «Мама за [азербайджанским певцом Муслимом] Магомаевым охотилась там», «Мы в "Мелодии" штук 15 пластинок индийской музыки купили в разное время — и этно, и из кинофильмов», «Я купила там пластинку [советско-латвийского музыкального коллектива] "Зодиак". Даже обложку помню: какой-то психоделический рисунок», «А я [британского певца] Элтона Джона там купил, пластинка полупрозрачная была», «Моя первая пластинка именно из этого магазина. Это был [американский музыкант] Луи Армстронг», — написали пользователи сети.
Один из юзеров отметил, что в 80-х покупал грампластинки примерно за 25 рублей за штуку. В эту стоимость ему обошлись альбомы Time британской группы ELO (Electric Light Orchestra) и Band on the Run английской группы Wings. При этом другой подписчик канала заявил, что это еще дешево, поскольку некоторые пластинки продавали по 100 рублей.