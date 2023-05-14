$77.20+1.3284.25+1.36

Перечислены покупки в популярном в СССР магазине пластинок

Россияне перечислили в Telegram-канале «Старая Москва» покупки в популярном в СССР магазине музыкальных пластинок. Стоимость винила в «Мелодии», располагавшейся на проспекте Калинина (ныне улица Новый Арбат), составляла 25 рублей.

Перечислены покупки в популярном в СССР магазине пластинок
© Мослента

«На первом этаже наши покупали рок, эстраду, на втором этаже иностранцы классику пачками скупали», «Мама за [азербайджанским певцом Муслимом] Магомаевым охотилась там», «Мы в "Мелодии" штук 15 пластинок индийской музыки купили в разное время — и этно, и из кинофильмов», «Я купила там пластинку [советско-латвийского музыкального коллектива] "Зодиак". Даже обложку помню: какой-то психоделический рисунок», «А я [британского певца] Элтона Джона там купил, пластинка полупрозрачная была», «Моя первая пластинка именно из этого магазина. Это был [американский музыкант] Луи Армстронг», — написали пользователи сети.

Один из юзеров отметил, что в 80-х покупал грампластинки примерно за 25 рублей за штуку. В эту стоимость ему обошлись альбомы Time британской группы ELO (Electric Light Orchestra) и Band on the Run английской группы Wings. При этом другой подписчик канала заявил, что это еще дешево, поскольку некоторые пластинки продавали по 100 рублей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий