Врач-исследователь объяснил, почему на самом деле умер Ленин

Революционер Владимир Ленин умер от кровоизлияния в четверохолмие (зона в мозге, которая включает подкорковые центры зрения и слуха), которое произошло из-за нейросифилиса. Такого мнения придерживается председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор Валерий Новоселов. Он ознакомился с нецензурированным дневником лечащих врачей Ленина, который вели последние два года жизни вождя, и рассказал об этом "Газете.ру".

Исследователь объяснил, что заключение комиссии из 11 человек, в котором говорилось о причине смерти Владимира Ленина, подписали только 10 из них. Единственным, кто не поставил подпись, был личный врач семьи Ленина — Федор Гетье. При этом он согласился с данными бюллетени, где указано, что вождь умер от кровоизлияния.

"Получается, он согласен с непосредственной причиной смерти — разрывом сосуда, кровоизлиянием. Но не согласен с тем, что вызвало этот разрыв", — делает вывод Новоселов.

По словам специалиста, причиной разрыва был нейросифилис. На это указывают препараты, которые принимал Ленин, — в то время их использовали только при борьбе с этим заболеванием. Кроме того, согласно данным дневника, Ленину регулярно делали реакцию Вассермана, позволяющую определить, есть ли у вождя возбудитель сифилиса.

О нейросифилисе позволяет говорить и внешний вид сосудов Ленина при вскрытии. Они напоминали внешне шнуры. Такой эффект вызывает более высокая, чем при атеросклерозе, непроходимость. Об этом, по словам специалиста, пишут все сифилидологи.