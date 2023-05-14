Зачем Юрию Гагарину для полёта в космос дали боевое оружие

Даже во время первого полета в космос Юрий Гагарин имел при себе табельное оружие. По личному указанию С.П. Королева космонавту выдали пистолет Макарова (ПМ). Разумеется, никто не предполагал, что Гагарину на орбите Земли придется отстреливаться от пришельцев. Оружие было нужно на случай возникновения нештатной ситуации при посадке в незапланированном месте. Самое удивительное, что впоследствии советским космонавтам, как минимум однажды, пришлось применять табельное оружие.

После полета Ю.А. Гагарина несколько космических экипажей продолжали подниматься в космос с пистолетом Макарова на борту. Существует фотография, на которой изображен оплавленный пистолет Владислава Волкова, трагически погибшего при посадке космического модуля в 1971 году.

Видео дня

Конечно, применять пистолет против членов экипажа, даже в нестандартной ситуации, было строжайше запрещено. Это ставило бы под угрозу весь космический корабль или орбитальную станцию. Совсем иное дело ЧП во время приземления спускаемой капсулы. Советские космонавты нередко приземлялись не там, где планировалось заранее. Оказавшись в достаточно глухих местах, они могли быть атакованы дикими зверями или местными жителями, по тем или иным причинам негативно настроенными. Именно для таких случаев экипажу и полагался пистолет Макарова.

Хорошо известен случай, связанный с возвращением на Землю экипажа Павла Беляева и Алексея Леонова в 1965 году. Сажать корабль космонавтам пришлось в ручном режиме. Неудивительно, что посадочный модуль «Восход-2» занесло в глухую снежную тайгу Южного Урала. Спасательная экспедиция обнаружила космонавтов лишь на третьи сутки. Выжить им помог пистолет. Медведи и волки неоднократно выходили на них, привлеченные пламенем костра. Но едва услышав выстрел табельного ПМ, тут же скрывались в лесу.

Правда, как впоследствии отмечали сами космонавты, выстрелы производили на диких зверей лишь психологический эффект. Если бы медведи-шатуны решились напасть, то ПМ был бы абсолютно бесполезен. Как потом шутил Леонов: «Из него можно было разве что застрелиться». К счастью, в тот раз все закончилось благополучно.

В Москве Алексей Леонов предложил руководству космической отрасли подумать о создании для космонавтов специального пистолета, с помощью которого можно было бы защищаться от диких зверей и подавать сигналы. А в 1979 году во время посещения Тульского оружейного завода он попросил заводчан разработать подобное оружие. Спустя три года в 1982 году в Звездный городок доставили несколько экспериментальных вариантов «космического» оружия: самозарядное ружье, револьвер и трехствольный пистолет. После тщательного анализа всех трех образцов отказались от ружья из-за его большого веса и от револьвера. Выбор остановили на трехствольном пистолете, который внешне больше напоминал обрез. Среди отечественных покорителей космоса ТП-82 получил бытовое название «мечта браконьера». Два его ствола были гладкоствольными 32 калибра и предназначались для стрельбы сигнальными ракетами и дробью по крупным животным. Третий ствол был нарезной, калибра 5,45 мм, и стрелял пулями, причем, выстрел из него был в 8-10 раз мощнее выстрела из обычного пистолета Макарова. Кроме того пистолету полагался приставной приклад, который можно было также использовать в качестве топора или лопаты. Каждая деталь имела свое функциональное назначение и была продумана до мельчайших подробностей.[С-BLOCK]

Испытания нового оружия прошли на редкость удачно. На охоте космонавты с помощью него били крупную дичь. Пистолет безотказно работал в сложных метеоусловиях: в дождь, туман, метель, в условиях обледенения и жары. После завершения всех необходимых испытаний ТП-82 включили в аварийный комплект, который космонавты брали с собой в полет. Специально для ношения пистолета были доработаны скафандры космонавтов — на них появились накладные карманы.