Россияне перечислили нетипичные женские профессии в СССР

Нетипичные женские профессии времен СССР перечислили россияне в Telegram -канале «Старая Москва». Пользователи сети вспомнили, что в советское время девушки часто работали сварщицами, крановщицами и сталеварами.

Комментаторы привели реальные примеры из жизни. «Дочка соседки уехала куда-то на одну из многочисленных строек крановщицей. Это начало 50-х. Подъем был такой», «Работала у меня на предприятии в термическом цеху бабушка-сварщица, ей уже под 80 было, ее вынудили уйти на пенсию. А как массово на испытаниях агрегаты течь начали, пригласили обратно», — рассказали они.