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Россияне перечислили нетипичные женские профессии в СССР

Нетипичные женские профессии времен СССР перечислили россияне в Telegram-канале «Старая Москва». Пользователи сети вспомнили, что в советское время девушки часто работали сварщицами, крановщицами и сталеварами.

Россияне перечислили нетипичные женские профессии в СССР
© Мослента

Комментаторы привели реальные примеры из жизни. «Дочка соседки уехала куда-то на одну из многочисленных строек крановщицей. Это начало 50-х. Подъем был такой», «Работала у меня на предприятии в термическом цеху бабушка-сварщица, ей уже под 80 было, ее вынудили уйти на пенсию. А как массово на испытаниях агрегаты течь начали, пригласили обратно», — рассказали они.

По мнению пользователей сети, женщины в СССР выбирали такие специальности из-за романтического флера. Кроме того, интенсивный физический труд достойно оплачивался, а высшего образования для этой работы не требовалось.

«Это был их выбор. И у этих женщин никогда не было мыслей о том, что мужчины им не дают самореализовываться. Причем сварщица вечерком и в платье наряжалась, и туфли красивые надевала, и танцевать любила», — заключили в комментариях.

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