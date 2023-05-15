Что особенного в картине Васнецова "Аленушка"

Виктор Васнецов — один из самых известных русских художников. Это признанный мастер жанровой, историко-былинной и сказочной живописи. В числе главных его картин — "Аленушка".

© Виктор Васнецов

"Рамблер" рассказывает, как появилось это полотно, кто стал прообразом его героини и чем примечательна картина с точки зрения живописи.

Васнецов написал "Аленушку" в 1881 году. Художник в начале творческого пути часто заимствовал образы персонажей из реальности, поэтому прообразом героини стала девушка, которую он встретил в деревне Ахтырке. Васнецов увидел в ее взгляде особую тоску и одиночество:

"Столько тоски, одиночества и чисто русской печали было в ее глазах, что я прямо ахнул, когда встретился с нею", — говорил художник.

Характерные черты героини, как и персонажей многих других работ Васнецова, обозначились еще на этапе набросков и не менялись в процессе создания полотна. Тем не менее, помимо множества схематичных наметок, художнику потребовалось 16 этюдов и четыре рисунка, чтобы полностью проработать будущий шедевр.

Виктор Васнецов

Состояние девушки на картине передает темный омут. Оттенки пейзажа и ее одежды схожи: кофта напоминает небо, юбка похожа на воду с осенней листвой. Вершины елей и осин ритмично чередуются, камни повторяются. Такая организация пространства на полотне соединяет и упорядочивает детали природы, при этом сохраняя ее естественность.

Виктор Васнецов