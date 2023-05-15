Почему индейцы Парагвая считали генерала Беляева сыном бога

В детстве Иван Беляев обнаружил в отцовской библиотеке несколько книг, посвященных истории Парагвая.

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Они с головой захватили парня, который до этого залпом проглотил приключенческие произведения Фенимора Купера и Майна Рида про индейцев.

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Потомственный военный

Сын генерала от артиллерии Тимофея Михайловича Беляева пошел по следам отца. К началу Первой мировой войны он дослужился до полковника. Воевал храбро, не прячась за спинами солдат, и в 1915 году стал Георгиевским кавалером «за спасение батареи и личное руководство атакой». Был несколько раз ранен, но неизменно возвращался на фронт, участвовал и отличился в Брусиловском прорыве.

Против своих не ходил и не пойду

После революции генерал-майор Иван Тимофеевич Беляев категорически отказывался присоединиться к одной из враждующих сторон, заявив: «Против своих не ходил и не пойду!». Но вскоре монархические взгляды возобладали — в 1918 году он стал командиром батареи в Добровольческой армии. Сражался все также храбро и отличился не только в ратном деле, но и в вопросах организации снабжения и вооружения белогвардейских формирований.

В эмиграции

В марте 1920 года с остатками Добровольческой армии Беляев отплыл сначала в Галлиполи, а потом в Болгарию. В 1923 году он перебрался в Буэнос-Айрес, а годом позже — в Парагвай. Здесь он попал в свою стезю, организовав ряд экспедиций в междуречье рек Парагвай и Пилькомайо для картографической съемки и исследования быта и жизни индейцев. За годы жизни в Парагвае он совершил 13 экспедиций, оставив огромное научное наследие: словари местных индейских языков, описания быта, культуры и религии, исследования по климатологии и биологии региона.

На военной стезе

Впрочем, о военном прошлом бывший генерал тоже не забывал. В 1932-1935 годах он принял участие в Чакской войне (Парагвая против Боливии). Продолжительное время Беляев занимал пост военного советника президента Парагвая, дослужился до звания бригадного генерала и почетного гражданина страны. А одно время под его началом служил будущий президент Парагвая Альфредо Стресснер.

Сильная рука

За годы экспедиций Беляев хорошо изучил нравы парагвайских индейцев Чако, завоевал их доверие и даже под именем Алебук («Сильная рука») был избран вождем одного из самых сильных и воинственных кланов — клана Тигра. Отойдя в конце 1930-х от военных дел, Иван Тимофеевич занялся борьбой за права индейцев, за что в благодарность получил от них прозвище «Белый отец». За заступничество те считали его сыном Бога.