Пожилая вдова выиграла в лотерею особняк стоимостью 450 миллионов рублей

Пожилая женщина из Эссекса, живущая в трейлере, приняла участие в лотерее и выиграла роскошный дом на корнуолльском побережье в Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail.

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74-летняя вдова из Англии Джун Смит заплатила 25 фунтов стерлингов за лотерейный билет и получила в качестве выигрыша особняк стоимостью 4,5 миллиона фунтов стерлингов (около 450 миллионов рублей). В ее новом доме три этажа и шесть спален, а из окон открывается вид на эстуарий Фоуи. Женщина также дополнительно выиграла 100 тысяч фунтов стерлингов (около 700 тысяч рублей).

Смит уже получила ключи от новой недвижимости. От нее не потребуется никаких дополнительных выплат и оформления банковских и юридических документов — все комиссии и пошлины уже оплачены, а необходимые бумаги подписаны.

Победительница в лотерею вольна жить в доме, продать его или сдавать. Если она решит сдавать жилье в аренду, то сможет получать от 5 тысяч до 7 тысяч фунтов стерлингов ежемесячно от постоянных арендаторов и до 14 тысяч фунтов в сезон отпусков в случае краткосрочной аренды от туристов.

Раньше женщина жила вместе с семьей в трейлере и последний раз ездила в отпуск в Корнуолл. В 2022 году она овдовела после 43 лет брака. До рождения детей Джун Смит работала бухгалтером, а ее муж — дизайнером и архитектором. У Джун есть трое детей и шестеро внуков.

Женщина решила, что это лето вся ее семья проведет вместе в новом доме, а уже позже она решит, что делать с новой недвижимостью.

Новый дом Смит целиком обставлен мебелью и техникой, там есть кинотеатр, студия для йоги, несколько ванных комнат и панорамные окна с видом на воду.

Джун Смит выиграла дом в рамках лотереи Omaze Million Pound House Draw. Организаторы также сумели собрать около двух миллионов фунтов стерлингов для благотворительной организации.