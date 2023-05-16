$79.10+1.9086.09+1.84

Кот стал виновником потопа в отремонтированном здании

В Нидерландах кот стал виновником потопа в здании мэрии. Инцидент произошел в городе Доккюм, расположенном на севере страны.

Кот стал виновником потопа в отремонтированном здании
© Unsplash

Здание городской ратуши было недавно введено в эксплуатации после ремонта. Однако накануне один из строителей пришел утром на работу и обнаружил, что в нескольких комнатах ратуши оказалась вода по щиколотку. Причиной инцидента оказался оставленный кем-то открытым водопроводный кран.

Сотрудник строительной организации рассказал, что в центре комнаты стоял стул с кошачьей шерстью, поэтому он предположил, что ночью в комнату через лаз на одном из этажей проник кот, который и затопил помещение. Потом питомец, которого, как выяснилось, зовут Ларри, запрыгнул на стул, чтобы спастись от воды.

Ущерб от наводнения составляет от 10 до 20 тысяч евро. Осталось неизвестным, как кот проник в комнату и для чего ему понадобилось включать кран. Вместе с тем было принято решение временно поселить Ларри в другом месте.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий