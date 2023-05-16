Кот стал виновником потопа в отремонтированном здании

В Нидерландах кот стал виновником потопа в здании мэрии. Инцидент произошел в городе Доккюм, расположенном на севере страны.

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Здание городской ратуши было недавно введено в эксплуатации после ремонта. Однако накануне один из строителей пришел утром на работу и обнаружил, что в нескольких комнатах ратуши оказалась вода по щиколотку. Причиной инцидента оказался оставленный кем-то открытым водопроводный кран.

Сотрудник строительной организации рассказал, что в центре комнаты стоял стул с кошачьей шерстью, поэтому он предположил, что ночью в комнату через лаз на одном из этажей проник кот, который и затопил помещение. Потом питомец, которого, как выяснилось, зовут Ларри, запрыгнул на стул, чтобы спастись от воды.