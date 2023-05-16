Кот стал виновником потопа в отремонтированном здании

В Нидерландах кот стал виновником потопа в здании мэрии. Инцидент произошел в городе Доккюм, расположенном на севере страны.
Здание городской ратуши было недавно введено в эксплуатации после ремонта. Однако накануне один из строителей пришел утром на работу и обнаружил, что в нескольких комнатах ратуши оказалась вода по щиколотку. Причиной инцидента оказался оставленный кем-то открытым водопроводный кран.
Сотрудник строительной организации рассказал, что в центре комнаты стоял стул с кошачьей шерстью, поэтому он предположил, что ночью в комнату через лаз на одном из этажей проник кот, который и затопил помещение. Потом питомец, которого, как выяснилось, зовут Ларри, запрыгнул на стул, чтобы спастись от воды.
Ущерб от наводнения составляет от 10 до 20 тысяч евро. Осталось неизвестным, как кот проник в комнату и для чего ему понадобилось включать кран. Вместе с тем было принято решение временно поселить Ларри в другом месте.