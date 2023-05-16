Чем примечательна дата 16 мая

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

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Международный день мирного сосуществования

16 мая отмечается День мирного сосуществования. Дата была установлена резолюцией Генассамблеи ООН в декабре 2017-го. Мирное сосуществование –признание различий и умение слушать, понимать, уважать и ценить других.

Международный день света

16 мая в мире отмечается День света. Дата была установлена резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2017-го. Праздник предложили установить представители России, Мексики, Новой Зеландии и Ганы.

В этот день в 1960 году был продемонстрирован первый в мире лазер. Его создал американский физик Теодор Мейман.

День биографов

16 мая отмечается неофициальный праздник День биографов. В этот день в середине XVII века в одном из книжных магазинов Лондона состоялась встреча британских писателей Сэмюэла Джонсона и Джеймса Босуэлла. Второму пришла идея написать биографию первого. Так, в 1791 году вышел двухтомник «Жизнь Сэмюэла Джонсона». Джонсон прославился прежде всего как автор «Толкового словаря английского языка».

События 16 мая: В 1768 году Екатерина II издала указ о создании памятника Петру I – «Медного всадника». Его создал французский скульптор Этьен Фальконе, который специально приехал в Россию, чтобы работать над монументом.

В 1896 году в Петербурге в саду «Аквариум» состоялся первый киносеанс. Были показаны кадры произведений «Выход рабочих с завода Люмьер» и «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота».

В 1924 году вышел первый номер журнала «Мурзилка».

В 1929 году в Голливуде состоялась первая церемония вручения «Оскара».