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Чем примечательна дата 16 мая

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

Чем примечательна дата 16 мая
© Unsplash

Международный день мирного сосуществования

16 мая отмечается День мирного сосуществования. Дата была установлена резолюцией Генассамблеи ООН в декабре 2017-го. Мирное сосуществование –признание различий и умение слушать, понимать, уважать и ценить других.

Международный день света

16 мая в мире отмечается День света. Дата была установлена резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2017-го. Праздник предложили установить представители России, Мексики, Новой Зеландии и Ганы.

В этот день в 1960 году был продемонстрирован первый в мире лазер. Его создал американский физик Теодор Мейман.

День биографов

16 мая отмечается неофициальный праздник День биографов. В этот день в середине XVII века в одном из книжных магазинов Лондона состоялась встреча британских писателей Сэмюэла Джонсона и Джеймса Босуэлла. Второму пришла идея написать биографию первого. Так, в 1791 году вышел двухтомник «Жизнь Сэмюэла Джонсона». Джонсон прославился прежде всего как автор «Толкового словаря английского языка».

События 16 мая:

  • В 1768 году Екатерина II издала указ о создании памятника Петру I – «Медного всадника». Его создал французский скульптор Этьен Фальконе, который специально приехал в Россию, чтобы работать над монументом.
  • В 1896 году в Петербурге в саду «Аквариум» состоялся первый киносеанс. Были показаны кадры произведений «Выход рабочих с завода Люмьер» и «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота».
  • В 1924 году вышел первый номер журнала «Мурзилка».
  • В 1929 году в Голливуде состоялась первая церемония вручения «Оскара».

Кто родился 16 мая:

  • Русский поэт Игорь Северянин (настоящая фамилия – Лотарев) (1887 – 1941).
  • Американский актер Генри Джейнс Фонда (1905 – 1982).
  • Советская поэтесса Ольга Берггольц (1910 – 1975).
  • Дрессировщик, народный артист СССР Мстислав Запашный (1938 – 2016).
  • Американская актриса Меган Фокс (1986).
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