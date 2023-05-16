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Житель Британии под псевдонимом начал обнимать людей за деньги

Канадец Тревор Хутон, живущий в британском городе Бристоль, начал обнимать незнакомцев за деньги и назвал свой бизнес «обнимательной» терапией.

Британец начал обнимать людей за деньги
© Unsplash

Долгое время мужчина был фрилансером, но недавно открыл собственную компанию Embrace Connections («Связи объятий»). Хутон использует псевдоним Сокровище и берет почасовую оплату.

Так, персональный сеанс объятий с Сокровищем стоит 75 фунтов стерлингов в час (около семи тысяч рублей). Кроме того, желающие могут принять участие в «обнимательной вечеринке» за 30 фунтов стерлингов в час (около трех тысяч рублей).

По словам Хутона, к нему обращаются те, кто ищет нестандартные формы психотерапии. Это могут быть люди, которые по какой-то причине лишены опыта тактильности, или те, кто заботится о других и чаще делится прикосновениями, не получая их в ответ, сообщает Daily Mirror.

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