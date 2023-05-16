Исчезновение на маяке Эйлин-Мор: тайна, которую не могут раскрыть

В 2019 году на мировые экраны вышел художественный фильм «Исчезновение». Несмотря на то что его сценаристы дали разгуляться своей фантазии, картина основана на реальных событиях. Действительно в декабре 1900 года с острова Эйлин-Мор бесследно пропали трое смотрителей. Тайна их исчезновения не раскрыта до сих пор.

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Маяк на острове с дурной славой

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Небольшой архипелаг, получивший название острова Фланнан, входит в состав Внешних Гебридских островов (Шотландия). Самым крупным островом архипелага является остров Эйлин-Мор, представляющий собой скалу 730×460 метров. Он довольно долго оставался необитаемым. Если верить книге «Самые жуткие и мистические места на планете и тайны их жителей» (составитель С. Реутов), люди на острове появлялись эпизодически: порой на скалу пастухи высаживали стадо овец, а иногда там укрывались местные жители, спасавшиеся от набегов викингов. Но ночевать на Эйлин-Море считалось очень опасным предприятием, так как остров, по поверьям, был пристанищем призраков.

Однако в конце XIX века увеличился объем трансатлантических перевозок, а корабли частенько сбивались с курса в районе скалистых островов Фланнан. Именно поэтому в 1899 году на Эйлин-Море построили мощный по тем временам маяк в 140 тысяч свечей. Свет маяка, по подсчетам специалистов, был виден не менее чем на 30 миль. Теперь безопасность судоходства была обеспечена. В том же году на остров отправили трех смотрителей: Томаса Маршалла, Дональда Мак-Артура и Джеймса Дуката. В течение нескольких месяцев все шло нормально. Но 15 декабря 1900 года капитан грузового судна «Арктур» Холмен сообщил на берег о том, что маяк на Эйлин-Море не работает.

Прибытие сменщика и осмотр острова

К тому моменту уже подошел срок, когда прежних смотрителей должны были сменить их коллеги. Одним из них был Джозеф Мур. Его-то и решили отправить на остров для того, чтобы разведать обстановку. Вот только, как утверждает Владимир Журавлев в своей книге «Человек способный», отплытие Мура пришлось отложить на целых 10 дней, так как внезапно разыгрался страшный шторм. Впрочем, 26 декабря 1900 года Джозеф все-таки взошел на борт клипера «Гесперус», который и доставил его до Эйлин-Мора. Едва судно причалило к берегу Мур сразу же насторожился: никто из смотрителей не пришел его встретить. Да и маяк действительно не работал.

Войдя внутрь, Джозеф Мур обнаружил, что вся обстановка за исключением перевернутого кухонного стола находилась в полном порядке: кровати были заправлены, посуда вымыта, на своих местах висели и штормовые плащи смотрителей. Мур вместе с несколькими матросами обследовал весь остров, но ни Томаса Маршалла, ни Дональда Мак-Артура, ни Джеймса Дуката им так и не удалось отыскать. Зато другие находки только прибавили вопросов: поручни на причале были выворочены, металлический ящик для припасов, который, к слову, почему-то оказался на высоте 30 метров, был так помят, словно по нему били кувалдой. Еще выше матросы увидели отделившийся и сдвинутый с места огромный кусок скалы.

Версии исчезновения смотрителей

В связи с перечисленными разрушениями, а также с тем, что тела смотрителей так и не нашли, пришли к заключению, что Томаса Маршалла, Дональда Мак-Артура и Джеймса Дуката смыло в воду во время разразившегося шторма. Тем более что последняя запись в журнале от 15 декабря, сделанная рукой Маршалла, как раз говорила о шторме. Однако как реагировать на тот факт, что штормовые плащи остались на своих местах? Кроме того, как указано в книге «100 великих мистических тайн» (редактор Н. М. Смирнов), экипажи проходивших в тот день мимо острова кораблей непогоду не фиксировали. Да и тот же Маршалл отметил в журнале: «Шторм закончился. Бог снова с нами». Получается, даже если предположить, что шторм все-таки случился, к его окончанию все смотрители были еще живы.

Именно поэтому версий об исчезновении сразу трех человек с маяка Эйлин-Мора сегодня предостаточно. Например, Н. М. Смирнов упоминает о существовании такой точки зрения, согласно которой у одного из смотрителей помутился рассудок и он убил своих товарищей, а после бросился в воду. Вот только следов ни крови, ни борьбы на маяке обнаружено не было. Возможно, смотрителей и правда смыло волной. К последней версии склонялся и Уолтер Алдеберт, служивший на маяке в 1950-х годах. По мнению Алдеберта, при сильном ветре волны, накатывающие на берег и превращающиеся в огромные водяные столбы, способны легко утянуть с собой человека.