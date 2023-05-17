Почему кошки трутся о человека

Кошки общаются с человеком самыми разными способами. В том числе при помощи так называемого бодания, когда питомец мягко ударяется о руки, ноги человека. Но что кошка хочет выразить подобным образом?

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Есть несколько причин, почему вообще кошки начинают тереться о людей или «бодаться».

Оставление меток. У кошек есть маркерные железы на разных частях тела. Эти железы выделяют феромоны с уникальным запахом. Однако люди почувствовать его не могут, зато другие кошки - могут. При помощи «бодания» кошка помечает свою территорию и оставляет метки на человеке.

Проявление привязанности и привлечение внимания. Важно обращать внимание на язык тела кошки. Если она трётся о человека или «бодается», то это может говорить о том, что она рада его видеть. Ещё это может быть попыткой привлечь ваше внимание.

Проявление любви, поддержки, заботы. Кошка может так сделать, если видит, что хозяин грустит. При этом она может мяукнуть или начать мурлыкать.