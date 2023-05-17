Белая ворона: как появилось известное выражение

Людей, которые ни на кого не похожи, оригинально ведут себя или просто не вписываются в коллектив, часто называют белыми воронами. При этом выражение может быть и оскорблением, и практически комплиментом.

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"Рамблер" рассказывает, как появился фразеологизм и как его правильно использовать.

Это выражение впервые встречается в работах древнеримского поэта Ювенала, который жил и творил в I-II веках нашей эры. Он сокрушался, что счастливого человека найти так же сложно, как белую ворону.

У этого утверждения есть биологическое обоснование. Альбиносы — организмы, у которых по генетическим причинам отсутствует пигмент меланин, отвечающий за окраску перьев или шерсти. Такими чаще рождаются кролики, мыши и хомяки. Реже это явление можно встретить в мире лошадей, кошек и оленей.

Ворона настолько ассоциируется с черным цветом и настолько редко может быть белой, что черных коней, например, в русском языке называют вороными. При этом в мировой мифологии ворона — птица ночи, смерти, уныния. Белый окрас с этим никак не сочетается.

Именно поэтому быть белой вороной в переносном смысле тоже часто непрестижно. Это выражение люди могут использовать, если хотят указать на изгоя, а также на человека, который в конкретной ситуации ведет себя неуместно или просто не так, как другие.