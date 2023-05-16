Ватикан начал расследование чуда в американской церкви

Ватикан начал расследование после сообщений о чуде, якобы произошедшем в церкви святого Фомы в США. Об этом сообщает Courant.

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5 марта 2023 года преподобный Джозеф Кроули, пастор прихода святого Максимилиана Колбе в Коннектикуте, в который входит церковь святого Фомы, сообщил, что во время причастия служка обнаружил нечто необычное: количество просфор в кивории якобы само собой увеличилось.

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После происшествия Архиепископия Хартфорда начала расследование. Получив первые результаты, архиепископия уведомила Дикастерию вероучения в Ватикане, которая теперь тоже изучает детали инцидента. Архиепископия будет ждать ответа Дикастерии, ее представители сообщили, что архиепископ Леонард Блэр воздержится от дальнейших комментариев до официального заключения Ватикана.

Церковь святого Фомы была последним приходом, в котором служил преподобный Майкл Макгивни, основатель ордена Рыцарей Колумба. Макгивни был причислен к лику блаженных, и ему нужно еще одно чудо, чтобы Римская католическая церковь официально признала его святым. Однако для этого придется доказать, что в момент причастия кто-то лично обращался в молитве к Макгивни.

Дикастерия вероучения в Ватикане состоит из двух отделов, один занимается вопросами дисциплины и ведает случаями, связанными с домогательствами и сексуальным насилием, а другой отвечает за вопросы вероучения, защищает веру и предотвращает ошибки истолкования христианской доктрины. Само слово «дикастерия» в классическом значении обозначает группу людей, собравшихся для молитвы или богослужения.