Зачем Сталин после войны перекрасил Московский Кремль

Кремль был красным изначально, но в XVIII веке он был побелен по моде того времени.

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Белым его увидел и Наполеон. Французский драматург Жак-Франсуа Ансело был в Москве в 1826 году. В своих мемуарах он так описывал Кремль: «Белая краска, скрывающая трещины, придает Кремлю видимость молодости, не соответствующую его форме и зачеркивающую его прошлое». Белили Кремль к праздникам, все остальное время он был, как любили выражаться, покрыт «благородной патиной».

Интересная метаморфоза случилась с Кремлем в годы Великой Отечественной войны. Летом 1941 года комендант Кремля генерал-майор Николай Спиридонов предложил перекрасить все стены и башни Кремля – для маскировки. Сказано-сделано. За исполнение проекта взялся академик Борис Иофан: на Красной площади были выстроены искусственные улицы, на кремлевских стенах были нарисованы стены домов и черные «дыры окон». Мавзолей же превратился в натуральный дом с двускатной крышей.