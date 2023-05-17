Как французский летчик едва не убил Брежнева

Атака на самолет на Брежнева: как французский летчик едва не убил будущего генсека
В феврале 1961 года чуть севернее Алжира французские истребители атаковали самолет, на борту которого находился Леонид Брежнев. Никто не пострадал, но инцидент рисковал вызвать международный скандал. Советский Союз обвинил Францию в бандитизме, а та в ответ «выразила свое сожаление» по поводу случившегося.
Дружба с Ганой и Гвинеей
Как известно, Советский Союз поддерживал дружеские связи со многими африканскими странами и их главами. Как писал Андрей Громыко в своей книге «Памятное. Испытание временем», СССР был в хороших отношениях с независимой Ганой и ее лидером Кваме Нкрумой. По мнению Громыко, Нкрума в свое время продемонстрировал выдающиеся способности в деле сплочения народа в борьбе за окончательную ликвидацию колониального режима. Движение против британского протектората под руководством Нкрумы добилось провозглашения независимости Ганы.
Советский Союз приветствовал независимость и другого государства Африки – Гвинеи. Огромный вклад в дело освобождения Гвинеи, которая являлась французской колонией, внес Секу Туре. Именно он стал первым президентом страны и взял курс на социалистические преобразования. Туре не раз прилетал с официальными визитами в Москву. А в 1961 году гвинейского лидера, а также руководителя Ганы Кваме Нкруму решил навестить и Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев.
Эскорт открывает огонь
9 февраля 1961 года самолет Леонида Брежнева вылетел из Москвы в направлении Гвинейской Республики. Однако, как утверждает Андрей Буровский, автор издания «Да здравствует «Застой»!», в 130 километрах к северу от Алжира на высоте более чем 8 тысяч метров рядом с советским Ил-18 неожиданно появились два истребителя с французскими опознавательными знаками. Брежнев подумал, что это почетный эскорт. Но один из французских самолетов внезапно открыл огонь.
Как вспоминал маршал Куликов, встречавший Брежнева в Гане, командир корабля Борис Бугаев поинтересовался у Председателя Президиума, какие действия ему следует предпринять в данной ситуации. Но Леонид Ильич повел себя на удивление спокойно и ответил Бугаеву, что тот должен решить это самостоятельно. «А я буду спать» - заявил Брежнев. По крайней мере именно такую версию событий приводит в своей книге «Легенды первых лиц СССР» Алексей Богомолов. Впоследствии Генсек объяснил свое спокойствие тем, что от него в тот момент ничего не зависело.
Причины обстрела
И действительно жизнь пассажиров оказалась целиком и полностью в руках опытных летчиков. Андрей Гальчик в книге «Удивительная Россия. 500 фактов о нашей стране, которые вас поразят» сообщал, что Борису Бугаеву удалось вывести Ил-18 из зоны обстрела таким образом, что никто из членов советской делегации не пострадал. К слову, через 9 лет после данного инцидента Борис Павлович стал министром гражданской авиации СССР. В своих мемуарах Леонид Брежнев не поскупился на похвалу в адрес Бугаева и возглавляемого им экипажа. А саму историю с французскими истребителями Брежнев назвал провокацией, от которой никто не защищен даже в мирное время.
Между тем французская сторона с Брежневым не согласилась. Как пишет Рой Медведев в своей книге «Политические портреты», Советский Союз направил Франции ноту протеста, в которой обвинил власти страны в бандитизме. Однако французы, выразив сожаление, ответили, что ни о каком бандитизме не может быть и речи. По их версии, советский самолет попросту отклонился от курса, поэтому истребители для «определения идентичности» судна произвели два выстрела, «не представлявших угрозу безопасности». Вот только сам Брежнев остался уверен, что колонизаторам попросту были не по душе визиты советской делегации в независимые африканские страны.