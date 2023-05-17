Как французский летчик едва не убил Брежнева

В феврале 1961 года чуть севернее Алжира французские истребители атаковали самолет, на борту которого находился Леонид Брежнев. Никто не пострадал, но инцидент рисковал вызвать международный скандал. Советский Союз обвинил Францию в бандитизме, а та в ответ «выразила свое сожаление» по поводу случившегося.

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Дружба с Ганой и Гвинеей

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Как известно, Советский Союз поддерживал дружеские связи со многими африканскими странами и их главами. Как писал Андрей Громыко в своей книге «Памятное. Испытание временем», СССР был в хороших отношениях с независимой Ганой и ее лидером Кваме Нкрумой. По мнению Громыко, Нкрума в свое время продемонстрировал выдающиеся способности в деле сплочения народа в борьбе за окончательную ликвидацию колониального режима. Движение против британского протектората под руководством Нкрумы добилось провозглашения независимости Ганы.

Советский Союз приветствовал независимость и другого государства Африки – Гвинеи. Огромный вклад в дело освобождения Гвинеи, которая являлась французской колонией, внес Секу Туре. Именно он стал первым президентом страны и взял курс на социалистические преобразования. Туре не раз прилетал с официальными визитами в Москву. А в 1961 году гвинейского лидера, а также руководителя Ганы Кваме Нкруму решил навестить и Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев.

Эскорт открывает огонь

9 февраля 1961 года самолет Леонида Брежнева вылетел из Москвы в направлении Гвинейской Республики. Однако, как утверждает Андрей Буровский, автор издания «Да здравствует «Застой»!», в 130 километрах к северу от Алжира на высоте более чем 8 тысяч метров рядом с советским Ил-18 неожиданно появились два истребителя с французскими опознавательными знаками. Брежнев подумал, что это почетный эскорт. Но один из французских самолетов внезапно открыл огонь.

Как вспоминал маршал Куликов, встречавший Брежнева в Гане, командир корабля Борис Бугаев поинтересовался у Председателя Президиума, какие действия ему следует предпринять в данной ситуации. Но Леонид Ильич повел себя на удивление спокойно и ответил Бугаеву, что тот должен решить это самостоятельно. «А я буду спать» - заявил Брежнев. По крайней мере именно такую версию событий приводит в своей книге «Легенды первых лиц СССР» Алексей Богомолов. Впоследствии Генсек объяснил свое спокойствие тем, что от него в тот момент ничего не зависело.

Причины обстрела

И действительно жизнь пассажиров оказалась целиком и полностью в руках опытных летчиков. Андрей Гальчик в книге «Удивительная Россия. 500 фактов о нашей стране, которые вас поразят» сообщал, что Борису Бугаеву удалось вывести Ил-18 из зоны обстрела таким образом, что никто из членов советской делегации не пострадал. К слову, через 9 лет после данного инцидента Борис Павлович стал министром гражданской авиации СССР. В своих мемуарах Леонид Брежнев не поскупился на похвалу в адрес Бугаева и возглавляемого им экипажа. А саму историю с французскими истребителями Брежнев назвал провокацией, от которой никто не защищен даже в мирное время.