«Лекарство от страха»: какие секретные препараты принимали советские космонавты на орбите
Всем хорошо известно, что стать космонавтом может только абсолютно здоровый человек. Перед стартом за его здоровьем пристально наблюдает медицинская комиссия, при необходимости назначая ему соответствующие медицинские препараты.
Шутки для американцев
О том, что советские космонавты принимают какие-то «чудо-таблетки», американские спецслужбы подозревали всегда. Ветеран военной контрразведки, бывший руководитель отдела в Центре подготовки космонавтов, полковник в отставке Николай Николаевич Рыбкин рассказал российским журналистам, что долгое время специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, США, пытались выяснить формулу или заполучить такое лекарство.
Американские астронавты, побывавшие на орбите с советскими космонавтами, были уверены, что сохранению работоспособности русских коллег в длительном полете помогают именно разработанные для этого медикаменты.
Собственно, советские герои космоса сами провоцировали американских гостей орбитальной станции на такие предположения не только своим от природы превосходным физическим состоянием, но и просто шутили. Они иногда то выпивали во время обеда «супер»-таблетки, которые на самом деле были содовыми пустышками, а порой поедали суп из тюбиков с демонстративно наклеенными на них этикетками «vodka». Ну а после, как ни в чем не бывало выполняли необходимую научно-исследовательскую работу.
В конце концов сотрудники американских спецслужб выяснили, что никаких специальных препаратов советские космонавты не принимают. Но к тому времени они действительно были созданы и их стали использовать по назначению.
Штатное космическое лекарство
«Космическая медицина» в СССР развивалась одновременно с освоением космоса. Один из врачей, который стоял у ее истоков, был советский медик, специалист Института медико-биологических проблем, доктор медицинских наук, заслуженный изобретатель РСФСР, Иван Павлович Неумывакин.
Как и его коллеги, он отлично понимал, что почти все методы лечения, которые применялись на Земле, не годятся для их использования в невесомости. Особенно остро космонавтам требовался препарат, который позволял вести спокойную работу в открытом космосе. Даже самый подготовленный, хладнокровный и уравновешенный человек не может не нервничать, когда делает шаг в черную бездну. Пусть он остается соединенным с кораблем длинным фалом, по которому подается воздух, его эмоциональное состояние в такой момент все равно далеко от идеального.
В 1970-х годах в СССР для успокоения нервной системы человека применялись только седативные препараты. Но все они влияют таким образом, что умственную и физическую работу выполнять практически невозможно, пациента непременно клонит в сон. Поэтому под началом доктора Неумывакина советские фармацевты разработали лекарство, позволившее человеку спокойно относиться к любой пугающей ситуации и при этом, его мозговая деятельность оставалась на высоте. Это вещество — бета-фенил-гамма-аминомасляная кислота. Под названием фенибут лекарство стали использовать в штатной космической аптечке и начиная с 1975 года его в обязательном порядке принимали за 20 минут перед выходом в открытый космос.
В дальнейшем все советские летчики-космонавты, выходившие за борт орбитальной станции в межзвездное пространство, рассказывали, что работа в открытом космосе оставляет незабываемое ощущение восторга и гордости за свою эффективность. Ни о каком страхе не было и речи. Но из того, что для выполнения такого сложного и опасного задания используется специальный лекарственный препарат, тайны никто не делал.