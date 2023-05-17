Якутские вахтовики спасли детеныша овцебыка

Сотрудники якутской промышленной компании во время перегона техники по зимнику спасли маленького овцебыка. Детеныш стоял у тела погибшей матери.

© РИА "ФедералПресс"

Работники «Алмазы Анабара» ехали по маршруту Хатанга-Таймыр, когда обнаружили тушу самки овцебыка. Возле нее находился осиротевший детеныш. Он очевидно появился на свет совсем недавно и был размером с собаку.

Неравнодушные сотрудники забрали его с собой на участок, где ухаживали и кормили из соски разведенным сухим молоком. Детеныш оказался девочкой, ее назвали Аланочкой.