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Якутские вахтовики спасли детеныша овцебыка: нашли у тела матери

Сотрудники якутской промышленной компании во время перегона техники по зимнику спасли маленького овцебыка. Детеныш стоял у тела погибшей матери.

Якутские вахтовики спасли детеныша овцебыка
© РИА "ФедералПресс"

Работники «Алмазы Анабара» ехали по маршруту Хатанга-Таймыр, когда обнаружили тушу самки овцебыка. Возле нее находился осиротевший детеныш. Он очевидно появился на свет совсем недавно и был размером с собаку.

Неравнодушные сотрудники забрали его с собой на участок, где ухаживали и кормили из соски разведенным сухим молоком. Детеныш оказался девочкой, ее назвали Аланочкой.

По информации предприятия, спасители связались с зоологами Красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей», которые дистанционно давали консультации по выхаживаю овцебычка. В скором времени Алану отправят туда.

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