Как Николай Чудотворец помог Федору Плевако

22 мая Церковь отмечает день памяти святителя Николая Чудотворца.

© Российская Газета

Среди всех святых, почитаемых в России, Николай Чудотворец - особенный. Если описание чудес, свершившихся по молитве святителю Николаю, свести воедино, получатся увесистые тома. Здесь будут исцеления, спасения от верной гибели, помощь в бедности. А вот обыкновенное чудо, произошедшее с Федором Плевако, возможно, подарило России ее "Пушкина в юриспруденции".

Видео дня

Учился тогда Федор в Московском университете на юрфаке. Его отец - обедневший литовский дворянин Василий Иванович Плевак к тому времени уже умер, и Федора с братом и сестрой воспитывала мама - Екатерина Степановна, урожденная Ульмесек Алдаркызы, крепостная киргизка казахского происхождения. Киргизами в Российской империи называли казахов. Родители будущей звезды адвокатуры не были венчаны церковным браком, поэтому Федор считался незаконнорожденным, что потом не раз усложняло ему жизнь. Впоследствии Плевако с благодарностью отзывался об отце, хотя не понимал, почему тот, подарив ему жизнь, не дал своего отчества, не узаконил отцовство. А вот маму он просто боготворил.

Российская Газета

Денег, чтобы содержать студента, у Екатерины Степановны не было, поэтому Федору приходилось зарабатывать на жизнь уроками. Одну зиму он даже провел в семье ученика в Берлине, где умудрился заодно прослушать и лекции знаменитого юриста по римскому праву. Вернувшись из Берлина в Москву и явившись на экзамен, Федор, вытянув билет по римскому праву, решил блеснуть и ответить по лекциям берлинской знаменитости. Но в университете римское право читал профессор Крылов, славившийся крутым нравом по отношению к нерадивым студентам. Видимо, именно таким самонадеянным, но невежественным студиозусом и посчитал профессор Крылов Федора, тем более что на своих лекциях юношу с такой характерной внешностью он ни разу за всю зиму так и не увидел. И вот начинает будущий "Златоуст Москвы" отвечать на билет, а профессор багровеет на глазах: "Кол! Вон из университета!" Студент Плевако - а к этому времени Федор для благозвучности прибавил к отцовской фамилии букву "о" - так растерялся, что не нашелся, что сказать. Дома о своем провале он тоже промолчал. Наутро мама ему говорит:

- Федя! Что же ты не идешь на экзамен?

- А у нас нет сегодня экзамена, - соврал Федя.

"Жаль мне было старушку расстраивать, что я провалился по главному предмету", - объяснял позже Плевако.

Настал вечер. Екатерина Степановна опять напомнила Феде об экзамене.

- Завтра, мама, - солгал он, чтобы отделаться от вопросов.

Наступает завтра. "А я хожу, думаю, как бы из университета не вылететь. И при этом надеюсь: авось старушка моя забыла об экзамене", - вспоминал Плевако. А мать опять:

- Не пора ли в университет?

- Вечером будет экзамен!

Вот и вечер.

- Да пора же тебе, Федя, идти, - напоминает мама. - Давай я тебя провожу до университета!

Делать нечего: поплелся Плевако в университет, конвоируемый мамой. И вот идут они мимо храма Христа Спасителя, и Екатерина Степановна говорит:

- Зайдем, Федя, в часовню святителя Николая: он тебе поможет. Он и мне всегда помогал!

Тут надо отвлечься и сказать, что мама Плевако была крещена ребенком и выросла крайне набожной. В детстве с девочкой, дочкой известного казахского батыра и бая Алдара, произошло несчастье - она выпала из кибитки во время нападения на ее отца. В пылу погони никто ничего не заметил, кибитка, поднимая пыль, умчалась вдаль, а малышка осталась стоять под высоким казахским небом. Проблуждав по степи несколько дней, кроха вышла к реке - дело было на территории современного Костаная, - здесь ее нашла и приютила русская женщина, воспитав в православии.

И вот подошли Федя с мамой к часовне Николая Угодника, Екатерина Степановна вошла туда, взяла свечку, начала коленопреклоненно молиться. "И так мне стало жаль старушку, что я ее обманываю! - делился позже Плевако. - Так совестно мне стало, что я мысленно обратился к святому Николаю: "Батюшка, угодник Божий! Право, не хочу я матери врать, да уж очень жаль мне ее: ведь как она расстроится, когда правду узнает! Утешь ее, угодник Божий, как ты знаешь!"

И вот дошли мать и сын до университета. Мать сыну и говорит:

- Иди, Федя, а я тут, у бюста Ломоносова посижу, тебя подожду.

Делать нечего: надо входить в здание. "Войду в зал. Хоть послушаю, как товарищи отвечают", - решил Федор. "И тут заходящее солнце облило меня своими лучами, - вспоминал Плевако. - И вдруг слышу громовой голос Никиты Ивановича Крылова, вызывающий меня по фамилии. Я удивился, но подошел.

А профессор:

- Ну, хочешь отвечать?

Я говорю, что лучше, чем в прошлый раз, не сумею, потому что готовился по лекциям берлинского профессора...

- Что ж ты, такой-сякой, хотел похвастать, что знаешь в подлиннике немецких профессоров! А своего русского профессора лекции не хотел и просмотреть?!

Тут уж я объяснил профессору, почему не мог знать его лекций.

- Так бы и говорил, - уже снисходительно-добродушно сказал Крылов. - А я-то почем знаю, где ты был зимою? Бери билет!

Я взял, ответил прекрасно, и профессор переправил мою "единицу" на "пятерку"! Так святитель Николай помог мне не вылететь из университета. Протекции у меня тогда никакой не было, только вот Николай Чудотворец да маменькина молитва", - заканчивал рассказ Плевако.

Дело в этой истории не столько в экзамене, столько в том, что святителя Николая считали заступником за бедных, а детство и юность знаменитого адвоката прошли в нужде. Кстати, самого Федора Плевако народ любил за то, что он с равным рвением защищал и богатых клиентов, и бедных. Причем с бедных не только не брал денег, но еще и оплачивал за них судебные расходы.

Кстати

Кем был Николай Чудотворец

Житие святого Николая Чудотворца по объему гораздо скромнее, чем тома, посвященные свидетельствам бесчисленных чудес, произошедших по молитве к святителю уже после его смерти. И это не случайно. Безусловно, при жизни святитель следовал заповеди Божьей о том, что творить добро надо, не просто скрывая это от людского глаза и уха, но так, чтобы даже твоя правая рука не ведала, что делает левая. Поэтому только малая часть прижизненных чудотворений святителя дошла до нас, немногое известно и о его земной жизни. Тем не менее мы знаем, что он был единственным, поздним и желанным ребенком в благочестивой семье. Его родители, прося Господа о сыне, обещали посвятить его Богу, и их молитва была услышана. Предположительно в 260 году в городе Патары области Ликии в Малой Азии (сейчас Турция) у Феофана и Нонны родился мальчик, получивший при крещении имя Николай, что по-гречески означает "победивший народ".

Российская Газета

С раннего детства Николай отличался не просто мудростью, но и тягой к добру. Например, все деньги, доставшиеся ему по наследству, он раздал бедным, причем старался делать это так, чтобы те не узнали, кто же был их благодетелем. Известен случай, когда Николай, уже будучи в священном сане, с риском для жизни заступился за невинно оклеветанных и осужденных на смерть. Некоторые чудотворения, произошедшие по молитве святого, не могли оставаться в тайне. Например, жизнеописание святого рассказывает о том, как во время морского путешествия в Иерусалим на глазах многих святитель силой молитвы усмирил бурю и воскресил молодого матроса, упавшего с мачты на палубу. Множество больных и бесноватых исцелялись после того, как обращались к святому Николаю за помощью. Став епископом ликийского города Миры - отсюда еще одно имя святителя, Николай Мирликийский, - он все силы направил на служение людям. Сохранились свидетельства того, как в голод он чудесным образом спас свой город от вымирания.