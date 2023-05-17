Пионеры-герои Великой Отечественной войны и их подвиги

В этом году исполнилось 78 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Несмотря на продолжительный отрезок времени, отделяющий нас от великой даты, подвиги героев СССР тех страшных времен невозможно забыть. Зоя Космодемьянская, Николай Гастелло, Александр Матросов – эти и другие имена отважных защитников Родины прочно отпечатались в нашей памяти еще со школьной скамьи. Особый трепет вызывают заслуги перед Отечеством пионеров-героев: совсем юные, с мечтами и грандиозными планами на светлое будущее, они столкнулись со страшной реальностью, пропитанную жестокостью, смертью и безразличием. Но даже в таких условиях ребята стремились всеми силами проявить себя и защитить родную страну.

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Официальные данные свидетельствуют о том, что в военные годы в боевых частях состояли более 3500 военнослужащих младше 16 лет. Сколько юношей и девушек не вошло в эту статистику, остается только гадать. Некоторые ребята из общего числа юных бойцов были удостоены почетных званий и наград. Среди них Пётр Клыпа, Лёня Голиков, Зина Портнова, Валя Котик и Марат Казей, имена которых вы также наверняка знаете. Не будет лишним восстановить в памяти заслуги юных храбрецов и в очередной раз восхититься их бесстрашием.

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Пётр Клыпа

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Родился 23 сентября 1926 года (согласно другим данным – в 1927) в Брянске. С 1939-го года мальчика воспитывал старший брат Николай – командир Красной Армии и предводитель музыкантского взвода 6-й стрелковой дивизии. Благодаря ему Петя вошел в подразделение.

В октябре того же года боевая часть расположились в Брест-Литовске. На военнослужащих была возложена обязанность нести гарнизонную службу в Бресте и охранять государственную границу в районе города. Таким образом, Петя оказался в непосредственной близости к крепости, которая оказалась в гуще событий при нападении немецкой армии. Мальчик участвовал в ее активной обороне до тех пор, пока крепость не пала, а сам он не стал военнопленным. Однажды Пете с товарищами удалось сбежать из заключения, но они были схвачены немцами и отправлены в Германию – там он проработал батраком у местного крестьянина до 1945 года.

История на этом не закончилась – юного солдата обвинили в спекуляции и грабеже. Срок Петя Клыпа отбывал на Колыме до того момента, пока ему на помощь не пришел писатель по фамилии Смирнов. Именного благодаря стараниям мужчины в 1955 года мальчика помиловали и отпустили на свободу. Через 2 года с него сняли судимость.

По возвращении в родной край Петя женился. Скончался в 1983-м году.

За мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками был награжден орденом Отечественной войны I степени.

Лёня Голиков

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Родился 17 июня 1926 года в Новгородской области. Окончил семь классов, а после пошел работать на фанерный завод.

Начало войны мальчик застал в 15-летнем возрасте. Стал бригадным разведчиком партизанской бригады. Юноша принял участие в более 20 боевых операциях. Уничтожил свыше 70 немцев, 2 железнодорожных и 12 шоссейных мостов, подорвал 2 склада с продовольствием и 10 машин, начиненных боеприпасами. Летом 1942-го года будущий герой подорвал автомобиль генерал-майора инженерных войск Рихарда фон Виртца. Лёне даже удалось захватить портфель немца с документами с немаловажными сведениями военного характера. Все добытые бумаги солдат доставил в штаб бригады.

Юноша погиб в начале 1943-го года в бою. За вышеперечисленные заслуги перед Отечеством был представлен к званию Героя Советского Союза посмертно и награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями "За отвагу" и "Партизану Отечественной войны" II степени.

Зина Портнова

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Родилась 20 февраля 1926 года в Ленинграде. Как и Лёня, успела окончить только 7 классов.

В 1942-ом году стала членом подпольной организации, вступила в коммунистический союз молодежи. Зина распространяла листовки и работала в столовой заведения, в котором немецкие офицеры проходили переобучение. Исполняя поставленную ей задачу, девушка подсыпала в суп отраву, в результате чего скончались более ста вражеских военнослужащих. После инцидента разъяренные фашисты стали разыскивать злоумышленников – под подозрения попала и Зина. Портновой досталась тяжелая участь: немцы скормили ее злосчастным супом, который она до этого отравила. По счастливому стечению обстоятельств, разведчица осталась жива, но в своей деревне, по понятным причинам, оставаться не могла. В целях безопасности была переведена в партизанский отряд.

Девушка стала разведчицей. В декабре того же года Зина Портнова возвращалась с очередного задания – в пути была задержана. Подвергалась допросам, и в ходе одного из них предприняла попытку бежать. К сожалению, плану не суждено было сбыться: отважную Зину поймали и направили в тюрьму.

В январе 1944 года Зину Портнову расстреляли – девушке на тот момент не исполнилось 18 лет.

Спустя более 10 лет ей было присвоено звание Героя Советского Союза.

Валя Котик

wikipedia.org

Родился 11 февраля 1930-го года на территории Украины.

Мальчик столкнулся с войной, не успев закончить пятый класс. Несмотря на свои юные годы, проявлял рвение защищать Родину и яростно боролся с врагами. Осенью 1941 года совместно с товарищами организовал засаду высокопоставленному немецкому военнослужащему и уничтожил его. Позднее он стал связным подпольной организации, участвовал в боевых действиях. С августа 1943-го года числился в партизанском отряде. Дважды получал ранение. В один из дней юный боец обнаружил провод, с помощью которого немцы обменивались информацией с "верхушкой" и подорвал его. Предполагается, что благодаря предпринятым действиям связь захватчиков с командными пунктами Гитлера прекратилось.

В том же году рассекретил вражеский отряд, готовившийся захватить партизан. Вале удалось убить офицера и предупредить своих товарищей о готовящемся наступлении, за счет чего те смогли успешно противостоять врагу и не дать сбыться планам немецкой армии.

В 1944-ом года юноша получил тяжелое ранение в бою. На следующий день скончался – за несколько дней до этого он отметил свое 14-летие.

Ему было присвоено звание Героя Советского Союза, орден Ленина и медаль "Партизану Отечественной войны" II степени.

Марат Казей

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Родился 10 октября 1929-го года в деревне Станьково. Отец Марата был коммунистом и активистом, бывшим моряком Балтийского флота.

Осенью 1942-го года мальчик ушел в партизанский отряд. Впоследствии юноша стал разведчиком. Принимал участие в диверсиях и рейдах. В марте 1943-го года Марат спас своей отряд от разгрома. Немецкие солдаты окружили партизан, мальчик же прорвался через врагов и привел на помощь располагавшийся неподалеку партизанский отряд. А в декабре того же года он раздобыл военные документы немцев, в которых расписывались планы гитлеровского командования.

Однажды Марат с начальником разведки прибыли в деревню для встречи со связным партизан. Вскоре после прибытия бойцы услышали выстрелы: немцы окружили местность. Началась перестрелка. Юноша отстреливался до последнего, после чего взял в руки свои единственные припасы – две гранаты. Одну бросил в немцев, а второй подорвал себя.