День в истории: первый государственный банк и наша единственная Ратуша

Чем примечательна дата 18 мая?

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Сегодня, 18 мая, — Международный день музеев и Всемирный день вакцины против СПИДа. 18 мая в Казани началось строительство здания Дворянского собрания, на территории церкви Параскевы Пятницы перезахоронили останки, в России открылся первый государственный банк для займов, вступила в силу Европейская конвенция о защите прав человека, фильм "Летят журавли" победил в Каннах. Родились глава Мордовии Артем Здунов, тюрколог Николай Катанов, персидский философ и математик Омар Хайям, последний российский император Николай II Романов. Умерли поэт Наби Даули, актер театра Сабир Амутбаев, полководец Александр Суворов, режиссер Алексей Балабанов. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

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Пена против засыпки

18 мая (по новому стилю) 1845 года началась закладка здания Дворянского собрания по проекту Михаила Коринфского, при этом строительство было поручено Фоме Петонди. Со времени утверждения проекта и до окончания всех отделочных работ прошло десять лет (1844—1854). Зал в здании Дворянского собрания всегда был центром светской жизни. В 1997 году сооружение передали городу. После ремонтно-восстановительных работ в нем разместилась Городская ратуша.

18 мая (по новому стилю) 1862 года родился тюрколог, этнолог Николай Катанов. В 1893 году он стал профессором Императорского Казанского университета по кафедре турецко-татарских наречий. Катанов издал "Краткий татарско-русский словарь" и хрестоматию на татарском языке для слушателей академии. Одновременно заведовал этнографическим музеем и работал редактором "Инородческого обозрения".

18 мая 1999 года на территории храма Святой Великомученицы Параскевы Пятницы было проведено перезахоронение останков по православному обряду. По итогам судмедэкспертизы точно установить личности преданных земле не получилось, предполагается, что это были казанцы, расстрелянные НКВД в 1930-е годы, или же останки горожан, захороненных рядом с церковью за особые заслуги.

18 мая 2002 года в Ижевске родилась Алина Загитова. Вскоре семья переехала в Лениногорск, а фигурным катанием девочка занялась уже в Альметьевске, а потом продолжила в родном Ижевске. Осенью 2017 года она впервые выступила на взрослом международном уровне на турнире Lombardia Trophy в Италии. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

18 мая 2022 года "Реальное время" опубликовало интервью с французским ландшафтным архитектором Мишелем Пена в связи с завершением общественного обсуждения проекта по созданию искусственного участка земли у реки Казанки площадью почти в 14,5 га возле Центра семьи "Казан". Cам автор "Парка горизонтов" заявил о необходимости, напротив, максимального сохранения природного берега Казанки.

Журавли летят из Франции

18 мая 1753 года в России появился первый Государственный банк для предоставления займов представителям дворянского сословия под залог земли. Дворянский заемный банк учредила своим указом императрица Елизавета, причем не только в Петербурге, но и отделение в Москве.

18 мая 1958 года на 11-м Каннском кинофестивале фильм "Летят журавли" Михаила Калатозова получил "Золотую пальмовую ветвь". Об этом в газете "Известия" вышла заметка без названия, где не был указан режиссер и автор сценария. К этому времени фильм гремел не только в советском, но и французском прокате.

О правах человека

18 мая 1048 года родился персидский философ и математик Омар Хайям. Известный широкой публике благодаря четверостишиям-рубаям, Хайям также занимался теорией кубических уравнений и их решением с помощью конических сечений. Поэт создал и солнечный календарь, который считается более точным, чем григорианский.