День 18 мая в истории

Чем примечательна эта дата.

© Кадр из фильма "Летят журавли"

День Балтийского флота ВМФ России

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Установлен приказом главнокомандующего ВМФ РФ в июле 1996 года.

Балтийский флот — один из старейших российских флотов. Он был создан Петром I в ходе Северной войны 1700-1721 годов.

Днем рождения Балтийского флота считается 18 мая 1703 года. В этот день, 320 лет назад, гребная флотилия с солдатами Преображенского и Семёновского полков под командованием Петра I одержала первую боевую победу, захватив в устье Невы два шведских военных судна.

Сегодня Балтийский флот — оперативно-стратегическое объединение ВМФ РФ на Балтийском море. Основные пункты его базирования — Балтийск (Калининградская область) и Кронштадт (Ленинградская область). В его состав входит дивизия надводных кораблей, бригада дизельных подводных лодок, соединения вспомогательных, учебных и поисково-спасательных судов, ВВС флота, береговые войска, части тылового, технического и специального обеспечения.

Командующий Балтийским флотом — вице-адмирал Владимир Воробьёв.

Международный день музеев

Был учреждён по инициативе советской делегации на XI Генеральной конференции Международного совета музеев в мае 1977 года. Праздник отмечаться в более чем 150 странах мира.

50 лет назад (1973) в Читинской области произошла крупная авиационная катастрофа

Авиалайнер Ту-104А авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс из Москвы в Читу, когда пассажир Чингис Рзаев, угрожая бомбой, потребовал сменить курс. В террориста выстрелил сопровождавший рейс младший лейтенант милиции Владимир Ежиков, после чего сработало взрывное устройство. Погибли все 72 пассажира и 9 членов экипажа.

Эта катастрофа считается крупнейшим террористическим актом в истории Советского Союза.

65 лет назад (1958) фильм Михаила Калатозова «Летят журавли» удостоен «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля

Драма, снятая по мотивам пьесы Виктора Розова «Вечно живые», рассказывает о влюблённых, которых война разлучила навсегда. Картина вышла на экраны в октябре 1957 года. Фильм, в главных ролях которого снялись Татьяна Самойлова и Алексей Баталов, в кинотеатрах СССР посмотрели свыше 28 миллионов зрителей.

Картина «Летят журавли» до сих пор остаётся единственным отечественным полнометражным фильмом, который получил главный приз Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь».