Зачем Горбачев взял на СССР вину за Катынский расстрел

Россия располагает необходимой правовой и исторической базой, с помощью которой необходимо раз и навсегда опровергнуть заявления Польши о якобы причастности СССР к массовому убийству польских офицеров в Катынском лесу, считает профессор Московского государственного лингвистического университета, член Научного совета Российского военно-исторического общества и Зиновьевского клуба, доктор исторических наук Алексей Плотников.

«Мне кажется, что поляки по уровню сегодняшней русофобии превзошли самих себя. И на фоне тех откровенно враждебных действий, которые они допускают по отношению к нашей стране, катынский вопрос не только можно, но и нужно поднять на щит. Сейчас самый удобный момент, чтобы наши официальные органы раз и навсегда дезавуировали позицию Варшавы по Катыни. Подчеркну, что вся правовая и историческая база для этого у нас есть», – отметил историк.

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Интересно, что значит, «поднять на щит»? Вопрос, кажется, закрыт, ведь наши официальные лица добровольно возложили на страну вину за это преступление…

– Россия со времен Горбачева неоднократно каялась перед Польшей, – напоминает историк и публицист Игорь Шишкин. – Польша еще с дореволюционных времен имеет на Западе устоявшуюся репутацию жертвы сначала российского, потом и советского «империализма». Каясь перед ней, советские, а затем и современные российские элиты демонстрировали, что они свои, чтобы их сделали частью западного мира. Это было прагматическое решение, не связанное с тем, что кто-то из нашего руководства переживал из-за того, что против Польши была совершена какая-то несправедливость. Задача – продемонстрировать, что мы иные.

В 2009-м тогдашний президент Медведев в новогоднем поздравлении сказал, что Россия – это молодое государство, которому нет и 20 лет. История новой России начинается с 1991 года. И новая Россия вместе со всем прогрессивным Западом отрицает преступления страшного Советского Союза.

В том же 2009-м на Западе началась широкомасштабная компания по пересмотру истории Второй мировой войны. Согласно этой концепции, СССР несет равную с гитлеровской Германией ответственность за ту бойню. Российская элита прекрасно понимала, что это может обернуться против нее самой. Поэтому ответом было: давайте оставим историю историкам. Да, мы признаем «преступления» Советского Союза, мы каемся, давайте не будем ворошить, не будем считать скелеты в шкафах, которых у вас тоже достаточно. Им тогда казалось, что это хитрый и эффективный способ снять проблему. На Западе над этим, естественно, только посмеялись, но с удовольствием приняли покаяния. И это открыло путь к заявлению Европарламента в 2019-м о том, что СССР – виновник Второй мировой и что над ним надо провести такой же трибунал, как в Нюрнберге.

«СП»: Что теперь? Отозвать признание?

– Если Россия сейчас объявит на официальном уровне, что СССР не отвечает за Катынь, это, как бы странно ни звучало, будет потерей лица. Пока хотели подружиться с Западом – каялись и признавали. Как только Запад дал пинка и заявил, что не собирается считать российскую элиту равной себе, а хочет прибрать к своим рукам то, что она «наприхватизировала» – сразу бросились все отрицать: нет, это не мы. Это фарисейство в худшем виде. Поэтому сейчас заявлять о том, что мы отказываемся от признания Катыни – во вред государству. Нужно предоставить возможность в СМИ доносить свою точку зрения тем, кто внутри страны доказывает, что это совершили немцы. Точно также, как ее доносили те, кто поливал грязью Советский Союз. Хотя бы предоставить им равные возможности. А не позориться на весь мир, что сначала мы каемся, а потом говорим, что ничего не было. Тем более, что во власти остаются те же люди, которые каялись.

«СП»: Нужно ли припоминать Польше ее преступления, от Смутного времени до пленных красноармейцев и Армии Крайовы?

– Нужно. Но делать это всегда, вне зависимости от политической конъюнктуры. В первую очередь – для собственного населения, чтобы мы сами знали, как было на самом деле. А не так, что Запад нам объявил гибридную войну, и Польша в первых рядах – тогда давайте вспомним о преступлениях АК. А если Польша не в первых рядах – то мы об этом говорить не будем, мы же хотим дружить! Тем более, что полякам ни холодно, ни горячо от того, что мы им предъявим, они точно не собираются каяться перед нами. Поэтому вместо того, чтобы заниматься политической конъюнктурой, нужно просто говорить правду. Вне зависимости от того, нравится ли это Западу. Если говорить о том, чем ответить именно сейчас, может, наконец, провести расследование вопросов, которые поставил Виктор Илюхин незадолго до смерти, когда он на пресс-конференции показал документы, свидетельствующие о том, что в России была создана группа специалистов, которые подделывали в архивах документы с целью очернения СССР.

С тех пор прошло много лет, мы вошли в состояние гибридной войны с Западом. Может, в этих условиях появляется возможность расследовать то, что поднял Илюхин. И если это подтвердится, привлечь к ответственности не только тех, кто подделывал документы, но и тех, кто отдавал приказы. Если это было. А если не было, заявить, что Илюхин вводил общественность в заблуждение. Тем более, что папки, которые показывал Илюхин, куда-то сразу после его смерти исчезли. Думаю, найти их не проблема. И должен быть открытый судебный процесс над ответственными. И это будет куда эффективней, чем отзыв признания Катыни, который в исполнении тех же людей, ничего, кроме смеха не вызовет.

– Мы можем предъявить к Польше аналогичные претензии, – говорит историк, публицист, ветеран русского движения Донбасса, постоянный эксперт Изборского клуба Новороссии Александр Дмитриевский. – Не будем забывать о том, что в 1920 году, по разным оценкам, в польский плен попало от 130 до 170 тысяч красноармейцев, из которых от 60 до 85 тысяч погибло. Причём условия содержания советских пленных в Стшалкове, Щипёрно, Тухоли и других концлагерях были настолько ужасными, что полностью подпадают под нарушение польской стороной международного гуманитарного права. Для сравнения: в том же 1920-м в советском плену погибла всего лишь десятая часть сдавшихся Красной Армии польских солдат.

Также нельзя забывать, что основная масса погибших в польском плену красноармейцев – рядовые, а в Катыни были обнаружены останки кадровых офицеров, не офицеров военного времени! Как раз к рядовым польским солдатам у советской стороны и в 1920 году, и спустя пару десятилетий, отношение было достаточно гуманным. Более того, взятые в плен осенью 1939-го польские военнослужащие из числа украинцев, белорусов и евреев, освобождались, причём рядовые – фактически сразу после окончания боевых действий, а сверхсрочники и офицеры (среди которых кадровых почти не было) – после проверки.

– Ситуация вокруг Катыни напоминает мне историю с уничтожением белорусской Хатыни, – говорит руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров. – Все это теперь называется переписыванием истории в угоду конъюнктурным интересам. И советские историки тоже этим грешили.

О Хатыни, все жители которой были заживо сожжены или расстреляны, знал любой выпускник советской школы. Он также знал, что деревню сожгли фашисты. И только в последние годы были обнародованы факты, которые свидетельствовали, что Хатынь уничтожали каратели из особого батальона СС «Дирлевангер», во многом состоящего из бандеровцев и отморозков-предателей других неарийских национальностей. О том, что белорусскую деревеньку стерли с лица земли украинцы, в советские годы было говорить не принято. Эта информация, считали наши идеологи, подрывала бы интернациональное единство внутри братской семьи народов.

Исходя из точно такой же ложно толкуемой, но уже антисоветской интернациональной солидарности Горбачев повесил на СССР ответственность за катынские расстрелы. И в том, и в другом случае расчет был на то, что такой поступок власти оценят со стороны. Оценили, как смогли. Амнистированные при Хрущеве бандеровцы основательно подготовились сами и воспитали в детях и внуках жажду реванша. А поляки вскоре после ухода Горбачева начали реализовывать последовательную антироссийскую политику. Такой урок не самым умным руководителям СССР и России преподнесла история. Жаль только, что расплачиваться приходится целым народам.

«СП»: Ок, признали при Горбачеве и ладно. Но спустя почти 20 лет (в 2010-м) Госдума приняла заявление «О Катынской трагедии и ее жертвах». Зачем? Польша как-то стала к нам лучше относиться? Или наоборот – получила повод для дополнительных обвинений? Чего добились?

– В этот период Россия еще активно сотрудничала с Европой и Западом в целом, оставались надежды на безвизовый въезд и плотное экономическое взаимодействие. Евроориентированность политики требовала свежих решений, а отношения с Польшей никогда не были безоблачными. В этом повинен целый набор исторических причин. Чтобы умаслить вредного, злопамятного североатлантического соседа, могли пойти и на фальсификацию, подделку исторических документов. Не отрицаю, но и не подтверждаю этого.

«СП»: Если мы отзовем признание, что-то изменится? Стоит ли сейчас вообще ворошить эту тему? И Польше тоже предъявить за ее преступления?

– Перемены, точнее, их вектор зависят сейчас только от одного – от ситуации на полях сражений.

Пришло время отказаться от замалчивания неудобных моментов прошлого. «Историческая толерантность» чужда научному подходу, который подразумевает лишь строго следование фактам. Однако «предъявлять», выдвигать претензии, выставлять счет современному государству за ошибки предков – дело бесперспективное и не имеющее перспектив ни в каком суде. Так что давайте назовем вещи своими именами и будем жить, опираясь на позитивный опыт былого.

– Есть очень подробные работы Юрия Мухина, опровергающие «катынский миф», – напоминает главный редактор «Форума.мск» Анатолий Баранов. – Работы убедительные, обкатанные в публичных дискуссиях со сторонниками мифа. Причём в нормальных честных дискуссиях, где обе стороны хотят докопаться до правды. Так вот, никаких данных, опровергающих советские ещё выводы о Катынском расстреле, судя по всему, нет в природе. Хотя и доказать обратное, спустя столько лет, навряд ли возможно.

«СП»: А чего хотели и что получили от опровержения советских выводов?

– Я лично ничего не хотел и не получил. Я не Россия, конечно, но кто имеет право выступать и от моего имени в том числе? Я никого не уполномочивал. Нет смысла требовать и нового расследования. Я не готов доверять ни одной из возможных сторон, а осуждённого Мухина и людей, подобных ему, мы в новой комиссии навряд ли увидим.

«СП»: Актуален ли сейчас этот вопрос? Что нам даст его пересмотр?