Зачем Сталин заставил шахтера Стаханова сменить имя

Образ самого знаменитого шахтера СССР был максимально идеологизирован. Стаханова не только лишили подлинной биографии. У него, как полагают некоторые отечественные историки, отобрали даже настоящее имя.

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«Привет, Андрей»

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Ныне деревня Луговая, малая родина Алексея Стаханова, – это вымирающее поселение Измалковского района Липецкой области, где сейчас менее сотни жителей (при Стаханове деревня относилась к Орловской области, Липецкая появилась на карте СССР в 1954 году). Многие историки считают, что Стаханов в действительности изначально по паспорту был вовсе не Алексеем, а Андреем. К этому суждению, в частности, склонялась хранительница дома-музея Стаханова Ирина Агибалова.

Аналогичной версии придерживался политический обозреватель Николай Троицкий. Согласно распространенному и широко растиражированному (однако документально неподтвержденному) мнению, Иосиф Сталин, прочтя в главном печатном органе СССР газета «Правда», публикацию о героическом рекорде Андрея Стаханова, так отреагировал на ошибку газеты в имени главного героя статьи: «Правда не ошибается». Якобы после этой реакции Стаханов вынужден был поменять паспорт и взять себе имя Алексей. Дочь шахтера, Виолетта, противилась подобному слуху – утверждала, что отец всегда был Алексеем.

К слову, и музей-новодел знаменитого шахтера сегодня располагается не на его родине, а в соседнем с Луговой селе Преображение – к 50-летию установления всемирно известного рекорда по добыче Стахановым угля родительскую избу Героя Соцтруда, у которой рухнула соломенная крыша, перенесли на новое место.

О том, что Стаханов – вовсе не Стаханов, а именно Стаканов, утверждала та же Ирина Агибалова. Виолетта Стаханова в комментарии «Московскому комсомольцу» «стакановскую» версию категорически опровергала: она неоднократно была с отцом на его родине в Луговой, где Стакановых отродясь не водилось – «один деревенский «порядок» (нечто вроде городского микрорайона) – Зиборовы, второй – Стахановы».

«А кто не пил?»

Не менее мифологизирован и факт биографии Стаханова, связанный с его знакомством с Василием Сталиным. «Независимая газета» описывает кутеж шахтера с сыном «отца народов» в ресторане гостиницы «Метрополь» и упоминает разбитое в результате этого гульбища дорогое зеркало. Виолетта Стаханова в интервью «МК» подтверждала: ее отец на самом деле любил выпить, и в «Метрополе» он действительно гулял на славу. Не только зеркала бил («А кто не бил в «Метрополе зеркала?»), но еще и ресторанных рыбок в бассейне вылавливал. Правда, о том, что Стаханов все это вытворял вместе с Василием Сталиным, его дочь не упоминает. Оттуда среди московских приятелей передовика и пошла переделка его фамилии в Стаканова.

Кандидат исторических наук Никита Соколов утверждает: дружба Алексея Стаханова с сыном Иосифа Сталина стала возможной из-за близости шахтера к вождю, который многое советской знаменитости прощал. При Сталине Стаханов отучился в Промакадемии, возглавлял одну из карагандинских шахт, занимал ответственный пост в Наркомате угольной промышленности СССР, получил квартиру в знаменитом Доме на набережной (опубликовано требовательное письмо шахтера-рекордсмена к Иосифу Сталину, в котором Стаханов настоятельно просил капитально отремонтировать элитное жилое помещение).

Согласно многочисленным публикациям отечественных историков, Иосиф Сталин, прослышав о пьяных похождениях Стаханова вместе с сыном главы государства Василием, якобы по-отечески пристыдил рекордсмена и предупредил: «Будешь в таком духе продолжать – не пощажу!». Разбирательствами стахановских загулов занималась специальная правительственная комиссия под председательством Георгия Маленкова, выводы этого надзорного органа с настоятельными рекомендациями Стаханову «перестроиться» и перестать шляться по ресторанам приводит автор сборника «100 знаменитых символов советской эпохи», Андрей Хорошевский. ...

С приходом к власти Хрущева, Стаханова, как фаворита Сталина, «задвинули» на периферию. Он некоторое время заведовал трестом в Донецкой области, последние годы перед выходом на пенсию работал помощником главного инженера шахтоуправления. Все это время титулованный рекордсмен продолжал много пить.