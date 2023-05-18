Гигантский паук поймал крупную рыбу и съел ее на глазах у эколога

Гигантский паук на реке Суринам в Южной Америке изловил и съел крупную рыбу. На видео произошедшего обратило внимание издание Independent.

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Эколог и гид по дикой природе Жан-Пьер Вейра снял произошедшую у него на глазах сцену на видео. На записи видно, как паук доломедес, находясь у кромки водоема, опускает свои длинные конечности на поверхность и следить за колебаниями воды. Заметив движение, он мгновенно прыгает вперед, чтобы поймать проплывающую рядом рыбу. Быстродействующий яд паука парализует добычу и лишает ее возможности уплыть.

«Это было действительно поразительное зрелище», — сказал Вейра, который наблюдал за этим процессом.

Доломедес — это род больших пауков семейства Pisauridae, также известных как пауки-рыболовы. Большинство видов доломедес полуводные, за исключением некоторых видов, обитающих на деревьях. Они охотятся, ожидая на краю водоема, и нападают на добычу, используя передние конечности, которые заканчиваются маленькими когтями. Пауки в основном питаются насекомыми, но некоторые крупные виды могут ловить небольших рыб. В мире существует более ста видов доломедес.