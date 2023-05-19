Чем примечательна дата 19 мая

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

© Кадр из фильма "Пионеры-герои"

День фармацевтического работника

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19 мая в России отмечается профессиональный праздник фармацевтов. Дата была установлена постанов­лением правительства России от 15 мая 2021-го. В 1581 году в Москве была открыта первая аптека. В ней продавали готовые препараты и занимались изготовлением своих лекарств. В фармацевтической отрасли России работают более 300 тысяч специалистов.

День пионерии

19 мая в России отмечается День пионерии. В этот день в 1922 году на II Всероссийской конференции комсомола было решено создать пионерские отряды. В основу формирования нового движения легли российские скауты, которые в условиях Гражданской войны помогали разыскивать беспризорных детей, организовывали отряды детской милиции и оказывали социальную помощь.

Стать пионером было почетно – это означало, что ты лучший в учебе, труде и спорте, а также честный и верный товарищ, стоящий за правду и справедливость. В Советском Союзе праздник считался одним из главных у школьников. В наши дни его отмечают те, кто с ностальгией вспоминает пионерское детство.

День русской печи

19 мая отмечается День русской печки. Ее прообраз появился еще в каменном веке. Древние люди догадались использовать огонь, помещенный под глиняный свод, для того чтобы готовить пищу и греться. На Руси в X – XI веках использовались глинобитные сводчатые печи без трубы. Их топили «по-черному», копоть оседала на стенах и потолке дома. Позднее над печами стали сооружать деревянную трубу. Привычный облик русская печка обрели в XVIII веке.

События:

105 лет назад (1918 год) был открыт для посетителей дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина».

97 лет назад (1926 год) на вечере, устроенном Национальной электрической компанией в Атлантик-Сити, американский изобретатель Томас Эдисон впервые выступил по радио.

15 лет назад (2008 год) состоялся первый полет пассажирского самолета «Сухой Суперджет-100».

Кто родился 19 мая:

Итальянский актер и кинорежиссер Микеле Плачидо (1946).

Советский пловец Шаварш Карапетян. Осенью 1976 года спортсмен ценой своего здоровья спас 46 пассажиров из затонувшего троллейбуса в Ереване (1953).

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (1956).

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин (1964).