Когда и как поминать усопших родственников

«ФедералПресс» составил календарь родительских поминальных суббот и рассказывает о смысле и значении каждой из них.

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Родительские субботы: даты

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В православном календаре в течение года выделяют восемь дней, когда усопших родных и близких поминают особым образом. Их и объединяет название «родительские субботы». В церквях в это время служат заупокойную Божественную литургию и панихиды.

Поминальные дни делят на Вселенские, великопостные и частные родительские субботы. Даты у них переходящие, поскольку зависят от Великого поста и Пасхи.

В 2023 году осталось две родительские субботы: Троицкая – 3 июня и Димитриевская – 4 ноября. В 2024 году по две родительские субботы выпадают на март, апрель, май и по одной на июнь и ноябрь.

РИА "ФедералПресс"

Вселенские родительские субботы

Две из поминальных суббот в православии называются Вселенскими. В эти дни принято поминать не только родственников, но и вообще всех усопших христиан. Это Мясопустная и Троицкая родительские субботы.

Мясопустная суббота

Отмечается за неделю до Великого поста. Носит такое название, так как предшествует Мясопустной неделе (воскресенью перед Масленицей). В 2024 году Мясопустная суббота выпадает на 9 марта. В Мясопустную субботу поминают усопших родных и других православных, в том числе и тех, кто погиб неестественной смертью. В этот день принято подавать заупокойные записки с именами ушедших родных. Некоторые верующие в этот день приносят в храмы постную пищу и кагор.

Троицкая суббота

Приходится на субботу перед праздником Святой Троицы, или Пятидесятницы. Троицкая родительская суббота в 2023 году выпадает на 3 июня. В 2024 году приходится на 22 июня. Верующие в этот день приходят на раннюю службу, подают заупокойные записки, ставят свечи и молятся за родных. Также принято посещать кладбища, прибираться на могилах и просто поминать усопших молитвами дома.

Родительские субботы Великого поста

Отмечаются во вторую, третью и четвертую недели. В 2024 году родительские великопостные субботы выпадают на 30 марта, 6 и 13 апреля.

В период Великого поста мало дней для церковной молитвы об усопших. Родительские субботы в пост – это как раз возможность помолиться об умерших родственниках в храмах. Также на службу можно принести постную еду, а после оставить в церкви или раздать нуждающимся.

Частные родительские субботы

Радоница, или Радуница

Отмечается на девятый день Пасхи – во вторник. В 2024 году Радоница выпадает на 14 мая. В этот день верующие приходят в храмы, а после отправляются на кладбище привести в порядок могилы родных. Также принято поминать усопших дома за трапезой, не возбраняется и вино, но без излишеств.

Поминовение усопших воинов ВОВ

Единственный поминальный день без переходящей даты. Каждый год усопших воинов поминают 9 мая – в День Победы. Традиция сложилась в 1994 году. Тогда Архиерейский собор РПЦ установил служить на 9 Мая особое поминовение воинов ВОВ, а также тех, кто в те страшные годы погиб мучительной смертью. Родственников, особенно прошедших войну, в этот день поминать тоже принято.

Димитриевская суббота

Предшествует Дмитриеву дню, когда почитают память святого Димитрия Солунского. Димитриевская родительская суббота в 2023 году выпадает на 4 ноября, а богослужения пройдут раньше – 28 октября. В 2024 году дата Димитриевской субботы – 2 ноября.

По одной из исторических версий, день поминовения установили после битвы на Куликовом поле в 1380 году. Тогда заупокойное богослужение отслужили по павшим в битве воинам. Со временем в субботу перед Дмитриевым днем стали устраивать поминки и по усопшим родным.

В этот день также важно посетить церковь и оставить там записку с именами покойных.

Что можно и нельзя делать в родительские субботы

Церковь не дает четких указаний о том, что можно и нельзя делать в особые дни поминовения. Священнослужители лишь отмечают, что в это время лучше посвятить себя молитвам об усопших и сходить на службу. Если по каким-то причинам в церковь прийти не удается, важно помолиться о предках дома. Но в народе все же сложились определенные традиции для родительских суббот.

Поминальные субботы советуют посвятить:

Службе в храме: рекомендуется помолиться, поставить свечку за упокой души усопших и подать церковную записку об упокоении.

Посещению кладбищ, особенно в Радоницу, и уборке могил.

Благотворительности: можно принести постную еду и фрукты в храм, оставить в специально отведенном месте или же раздать нуждающимся.