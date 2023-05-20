Чем примечательна дата 20 мая?

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Сегодня, 20 мая, в России отмечается День Волги. В этот день в Казани впервые официально провели Сабантуй, "Кожсуррогат" стал "Искожем", Билл Хейли выпустил сингл Rock Around the Clock, в СССР решили создать баллистическую ракету межконтинентальной дальности, была подписана Метрическая конвенция. Родились: актер Айдар Хафиз, музыковед Земфира Сайдашева, художник-живописец и скульптор Александр Дейнека, генетик, лауреат Нобелевской премии Эдвард Льюис Умерли: актер Олег Янковский, телеведущая Валентина Леонтьева, клавишник The Doors Рэй Манзарек. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

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Гольф в районе Займища

20 мая 1911 года в Казани впервые отметили Сабантуй как официальный татарский праздник. На площади проводились состязания велосипедистов, в беге, национальной борьбе. Мероприятие началось в девять утра и продолжалось до пяти вечера. Народ пел песни, а военный оркестр по просьбе организаторов мероприятия исполнил "мусульманские мелодии". Одни уверяют, что собралось около пяти тысяч человек, другие говорят о 20—25 тысячах. Праздник также был снят на кинопленку.

20 мая 1938 года "Кожсуррогат", специализирующийся на выпуске обувных и технических картонов, синтетических пленочных материалов, стал заводом искусственных кож — "Искож". Здесь впервые в СССР начали серийное производство заменителя натуральной кожи — стелечного картона С-1. Также был открыт новый цех по выработке обувного картона.

20 мая 1938 года родилась музыковед, первый доктор искусствоведения в истории Казанской государственной консерватории Земфира Сайдашева. В 7 лет параллельно со школой посещала занятия по классу фортепиано, а через 10 лет поступила в музыкальное училище на теоретико-композиторский факультет. Сайдашева редкий пример автора, активно пишущего и о высоких жанрах, и о песенных образцах татарской эстрады. В этом году ее номинировали на премию имени Тукая.

20 мая 1943 года родился Айдар Хафиз. Актер Камаловского театра он также успел потрудиться и на других должностях : в ДК имени Ленина был режиссером, в театре кукол — администратором, в филармонии — мастером художественного слова. Но с 1978 года до смерти в 2020-м вновь служил Камаловскому.

20 мая 2022 года "Реальное время" рассказало, что госэкспертиза, проведенная на берегу Волги в районе Займища, дала добро на работы по засыпке акватории Куйбышевского водохранилища. Здесь идет строительство второго в Казани гольф-клуба "Басу", которое ведет компания, учрежденная АО "Связьинвестнефтехим". Территория расположена на месте выявленных объектов археологического наследия — стоянок, датируемых эпохой финальной бронзы. Тем не менее эксперты сделали вывод, что это не повредит древним памятникам.

Создать "Семерку"!

20 мая 1899 года родился советский художник-живописец и скульптор Александр Дейнека. Еще в детстве у него появилось два непохожих интереса — живопись и техника. Через несколько лет он получил художественное образование в Харьковском художественном училище. Дейнека — пионер соцреализма, в частности он автор первого советского монументального полотна "Оборона Петрограда", активный иллюстратор книг и журналов, автор "Окон ТАСС".

20 мая 1954 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление о создании баллистической ракеты межконтинентальной дальности. Впоследствии она получила название Р-7 или просто "Семерка". Она была крупнейшей ракетой в мире и второй межконтинентальной на вооружении, после американской SM-65D Atlas,

И у них — метр, и у нас

20 мая 1875 года в Париже на дипломатической конференции с участием полномочных представителей 20 государств была подписана Метрическая конвенция. Со стороны России ее подписал советник посольства Григорий Окунев от имени императора Александра II. Конвенция обеспечила единство метрологических стандартов в разных странах.