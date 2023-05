Чем примечательна дата 20 мая?

Сегодня, 20 мая, в России отмечается День Волги. В этот день в Казани впервые официально провели Сабантуй, "Кожсуррогат" стал "Искожем", Билл Хейли выпустил сингл Rock Around the Clock, в СССР решили создать баллистическую ракету межконтинентальной дальности, была подписана Метрическая конвенция. Родились: актер Айдар Хафиз, музыковед Земфира Сайдашева, художник-живописец и скульптор Александр Дейнека , генетик, лауреат Нобелевской премии Эдвард Льюис Умерли: актер Олег Янковский , телеведущая Валентина Леонтьева , клавишник The Doors Рэй Манзарек. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

Гольф в районе Займища

Создать "Семерку"!

И у них — метр, и у нас

20 мая 1954 года группа уроженца Мичигана Билла Хейли выпустила сингл Rock Around the Clock. Термин "рок-н-ролл" в современном его значении еще не существовал, сингл был обозначен на пластинке как "фокстрот". Настоящий успех к песне пришел после выхода фильма "Школьные джунгли" в 1955 году, в котором сингл был использован в качестве музыкальной заставки. Согласно "Книге рекордов Гиннесса", Rock Around the Clock является самым продаваемым синглом в истории поп-музыки после White Christmas Бинга Кросби.