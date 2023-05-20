Всемирный день пчел: факты о трудолюбивых насекомых
У них пять глаз, им 80 миллионов лет, они производят целебную и вкусную еду. Сегодня Всемирный день пчел. Интересные факты об уникальных насекомых узнал корреспондент телеканала «МИР 24» Дмитрий Забрудский.
Ни одна пчела без дела не сидит, рассказывает пчеловод Фаниль Давлетьяров. Здесь есть и няньки, и охранники, и те пчелы, которые приносят пыльцу и нектар всему семейству, а плодовым деревьям – большие урожаи.
«Вот здесь у меня очень много садовых участков. С прошлого года урожайность у них прямо на глазах увеличилась. Яблони, вишни. Они подозревают и правильно подозревают мою пасеку», – рассказал пчеловод Фаниль Давлетьяров.
Примерно третью часть всех растений и деревьев, плодами которых питается человек, опыляют именно эти насекомые. Сегодня в мире насчитывают около 20 тысяч пород пчел. Они отличаются окрасом, работоспособностью и даже поведением. У Дато Гулуа в ульях живут кавказские пчелы. Их хоботки длиннее, чем у сородичей, они глубоко проникают в цветок и достают больше нектара. Кроме того, серая кавказская пчела может переночевать прямо в цветке, а утром вернуться в улей. Пчелы ориентируются по солнцу и ночью не летают.
«Они могут глубоко прятаться в цветок и оставаться там на ночь. Именно наша пчела так делает. Если даже она далеко куда-то улетит километров за семь, и уже темно будет, они обычно по темноте не возвращаются. Они переночуют и обратно прилетят на следующий день», – рассказал пчеловод Дато Гулуа.
Высота пасеки – 400 метров над уровнем моря. Мед пчелы добывают из каштана, разнотравья и фруктовых деревьев. Пчеловод рассказывает, что у меда есть генетическая память. Если вылить каплю на тарелку и разбавить водой, чистый мед по форме снова превратится в соты, а некачественный просто растворится, как сироп. На Земле пчелы живут уже свыше 80 миллионов лет. Они самые развитые насекомые на планете. Крайне самостоятельны и в то же время уязвимы. Без заботы со стороны человека им не обойтись. Холодные зимы, применение инсектицидов на полях, а также патогенные бактерии могут легко погубить тысячи насекомых.