Всемирный день пчел: факты о трудолюбивых насекомых

У них пять глаз, им 80 миллионов лет, они производят целебную и вкусную еду. Сегодня Всемирный день пчел. Интересные факты об уникальных насекомых узнал корреспондент телеканала «МИР 24» Дмитрий Забрудский.

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Ни одна пчела без дела не сидит, рассказывает пчеловод Фаниль Давлетьяров. Здесь есть и няньки, и охранники, и те пчелы, которые приносят пыльцу и нектар всему семейству, а плодовым деревьям – большие урожаи.

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«Вот здесь у меня очень много садовых участков. С прошлого года урожайность у них прямо на глазах увеличилась. Яблони, вишни. Они подозревают и правильно подозревают мою пасеку», – рассказал пчеловод Фаниль Давлетьяров.

Примерно третью часть всех растений и деревьев, плодами которых питается человек, опыляют именно эти насекомые. Сегодня в мире насчитывают около 20 тысяч пород пчел. Они отличаются окрасом, работоспособностью и даже поведением. У Дато Гулуа в ульях живут кавказские пчелы. Их хоботки длиннее, чем у сородичей, они глубоко проникают в цветок и достают больше нектара. Кроме того, серая кавказская пчела может переночевать прямо в цветке, а утром вернуться в улей. Пчелы ориентируются по солнцу и ночью не летают.

«Они могут глубоко прятаться в цветок и оставаться там на ночь. Именно наша пчела так делает. Если даже она далеко куда-то улетит километров за семь, и уже темно будет, они обычно по темноте не возвращаются. Они переночуют и обратно прилетят на следующий день», – рассказал пчеловод Дато Гулуа.