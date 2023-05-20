$79.91-0.1386.28-0.22

Всемирный день пчел: факты о трудолюбивых насекомых

У них пять глаз, им 80 миллионов лет, они производят целебную и вкусную еду. Сегодня Всемирный день пчел. Интересные факты об уникальных насекомых узнал корреспондент телеканала «МИР 24» Дмитрий Забрудский.

Всемирный день пчел: факты о трудолюбивых насекомых
© Unsplash

Ни одна пчела без дела не сидит, рассказывает пчеловод Фаниль Давлетьяров. Здесь есть и няньки, и охранники, и те пчелы, которые приносят пыльцу и нектар всему семейству, а плодовым деревьям – большие урожаи.

Видео дня

«Вот здесь у меня очень много садовых участков. С прошлого года урожайность у них прямо на глазах увеличилась. Яблони, вишни. Они подозревают и правильно подозревают мою пасеку», – рассказал пчеловод Фаниль Давлетьяров.

Примерно третью часть всех растений и деревьев, плодами которых питается человек, опыляют именно эти насекомые. Сегодня в мире насчитывают около 20 тысяч пород пчел. Они отличаются окрасом, работоспособностью и даже поведением. У Дато Гулуа в ульях живут кавказские пчелы. Их хоботки длиннее, чем у сородичей, они глубоко проникают в цветок и достают больше нектара. Кроме того, серая кавказская пчела может переночевать прямо в цветке, а утром вернуться в улей. Пчелы ориентируются по солнцу и ночью не летают.

«Они могут глубоко прятаться в цветок и оставаться там на ночь. Именно наша пчела так делает. Если даже она далеко куда-то улетит километров за семь, и уже темно будет, они обычно по темноте не возвращаются. Они переночуют и обратно прилетят на следующий день», – рассказал пчеловод Дато Гулуа.

Высота пасеки – 400 метров над уровнем моря. Мед пчелы добывают из каштана, разнотравья и фруктовых деревьев. Пчеловод рассказывает, что у меда есть генетическая память. Если вылить каплю на тарелку и разбавить водой, чистый мед по форме снова превратится в соты, а некачественный просто растворится, как сироп. На Земле пчелы живут уже свыше 80 миллионов лет. Они самые развитые насекомые на планете. Крайне самостоятельны и в то же время уязвимы. Без заботы со стороны человека им не обойтись. Холодные зимы, применение инсектицидов на полях, а также патогенные бактерии могут легко погубить тысячи насекомых.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий