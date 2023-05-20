Нормы ГТО в НКВД: сколько обязан был отжаться чекист

Незадолго до начала Великой Отечественной войны руководство СССР стало уделять особенно пристальное внимание интеллектуальной, физической и боевой подготовке будущих сотрудников НКВД. В течение двухлетнего срока курсанты должны были научиться командовать пехотными и кавалерийскими подразделениями. Одним из важнейших требований являлись выносливость и способность выполнять задачи на пределе сил.

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Спецшколы для военных

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В 1932 году было издано «Положение о нормальных школах погранохраны и войск ОГПУ», а спустя два года ОГПУ вошло в состав НКВД. Каждый выпускник такой школы проходил войсковые стажировки, обладал командными навыками и умел управлять современным боем. Бывшие курсанты обязывались воспитывать рядовых красноармейцев и младший командный состав своих взводов. В 30-е годы повышенные требования к подготовке и квалификации коснулись и командиров, а также политруков. Приказом НКВД от 14 декабря 1936 года командному и начальствующему составу предлагалось к октябрю 1940 года повысить свой общеобразовательный уровень: от капитана и выше – сдать экзамены за среднюю школу, остальным – за неполную среднюю школу (семилетку).

Лыжи, бег и рукопашный бой

Ключевую роль в развитии физкультурного движения в СССР сыграл военно-спортивный комплекс, известный под названием «Готов к труду и обороне». Нормы ГТО включали в себя бег на три различных дистанции, прыжки в длину и высоту, метание гранаты и толкание ядра, велосипедный кросс, лыжные гонки, плавание, подтягивания на перекладине, толчок штанги от груди, стрельбу из малокалиберной винтовки и из боевого оружия, а также туристские походы. Специально для сотрудников правоохранительных органов в дополнение к вышеперечисленному добавили лыжный переход на 50 км, прыжок с парашютом и выполнение разряда по самбо. Сотрудники НКВД всегда активно участвовали в сдаче норм ГТО. Мужчины в возрасте от 19 до 28 лет должны были уметь от 11 до 13 раз подтянуться, 75-85 раз поднять штангу и как минимум 40 раз отжаться. Кроме того, важный вклад в развитие физкультурного движения в органах внутренних дел внесло спортивное общество «Динамо». Динамовцы организовали переходы на шлюпках по маршрутам Смоленск – Севастополь, Астрахань – Москва, велопробеги Тифлис – Москва, Красноводск – Ташкент, Одесса – Владивосток, велопробеги вокруг границ Советского Союза.

Основу физической подготовки сотрудников НКВД составлял рукопашный бой. Необходимо было приобрести навык ведения рукопашной схватки, борьбы с помощью винтовки, метания гранат и бутылок с горючей смесью. Серьезное место в подготовке занимал и бег на лыжах. За месяц обучения подразделения полным составом совершали 20-30-километровые переходы с решением тактических задач. После преодоления дистанции проводились боевые стрельбы из разных видов оружия. Демонстрируя готовность к выполнению самых сложных задач, группа из 350 сотрудников НКВД совершила двухнедельный лыжный переход по труднопроходимой местности протяженностью 520 километров. Участники были одеты в армейские полушубки, ватные брюки и валенки. Каждый имел при себе табельное оружие и 14-дневный запас продовольствия. Р

Цель – «обладать некоторым даром прозрения»