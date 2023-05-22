Как знаменитый роман Пушкина стал энциклопедией русской жизни

200 лет назад в Кишиневе Александр Сергеевич Пушкин начал писать свой главный роман «Евгений Онегин». Сам автор называл его «собраньем пестрых глав». А по меткому определению критика Белинского, «Евгения Онегина» до сих пор считают энциклопедией русской жизни. Корреспондент «МИР 24» Анна Парпура перечитала роман в стихах. Рукопись первой главы «Евгения Онегина» хранится там, где и была написана – в Кишиневе. Здесь Пушкин жил во время своей ссылки в Бессарабии и времени зря не терял.

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«Черновое письмо Татьяны Пушкин написал именно в Кишиневе. Это говорит уже о том, что некие кишиневские дамы были прообразами главной героини этого романа», – отметила научный сотрудник дома-музея А.С. Пушкина Валентина Грабовская.

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Первый в мировой литературе роман в стихах Пушкин писал больше семи лет и публиковал отдельными главами. Новый выпуск «Евгения Онегина» ждали так, как сейчас не ждут даже самый популярный сериал.

«Дамы падали в обморок при одном соображении, что Онегин может принять вызов Ленского. А молодые люди находили девушек прекрасными, если те, по их соображениям, были похожи на Татьяну», – рассказала главный научный сотрудник Государственного музея А.С. Пушкина, доктор филологических наук, лауреат премии Александра Солженицына Наталья Михайлова.

В героях узнавали себя. А в описании – мир вокруг. Что ели, как одевались, что читали в первой четверти XIX века, Пушкин передал до мелочей.

«Cегодня исследователи говорят о том, что роман «Евгений Онегин» – это энциклопедия русской и европейской культуры. Там названо более 200 имен композиторов, философов, писателей, художников, поэтов», – подчеркнула Наталья Михайлова.

Вещи, которые уже вышли из обихода, собрали в Государственном музее Пушкина в Москве. Здесь маникюрный набор героя романа, который три часа по крайней мере пред зеркалами проводил, уездной барышни альбом – в таком Ленский писал послания Ольге, дуэльные пистолеты и уголок молодого поэта, где чистый лист символизирует трагическую гибель Ленского.Это дом князей Голицыных. Александр Сергеевич гостил здесь много раз. Обстановка этой комнаты точь-в-точь как на страницах романа. Вот в такой гостиной с портретами царей на стенах и печью в пестрых изразцах обедал Онегин.

Сам Пушкин вырос по соседству с этой усадьбой. Сюда, в Подмосковное Захарово, он приезжал к своей бабушке Марии Ганнибал. Она разрешала ему ходить в ближайшую деревню и играть с крестьянскими детьми.

«Вот бегает дворовый мальчик, в салазки жучку посадив, себя в коня преобразив». Возможно, эти строки из романа – детские воспоминания поэта, которые он видел в этих местах.

Исследования романа не заканчиваются и два века спустя. Загадки произведения журналист Александр Минкин пытается разгадать на странице своей книги.

«Разговор, что Онегин убил Ленского, чтобы тот не попал в него, это пошлость и непонимание понятий чести. Это энциклопедия чувств человеческих, поэтому он сегодня актуален как всегда», – сказал журналист, писатель Александр Минкин.