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2 часа назад

Нейросеть создала селфи с самых важных событий в истории

Cq.ru

Пользователь Reddit под ником fignewtgingrich использовал нейросеть, чтобы сгенерировать селфи с самыми известными историческими и библейскими личностями.

Нейросеть создала селфи с самых важных событий в истории
Фото: Cq.ruCq.ru

Нейросеть представила, как выглядели бы ключевые для истории человечества события от лица «звезд» того времени.

В подборке можно найти практически всех, о ком вы читали в учебниках истории. Например, Тайная вечеря с Иисусом выглядит как вечеринка, а доисторические люди явно хотят похайпиться фотографией на фоне мамонта.

Среди артов также можно найти Моисея, Юлия Цезаря, Моцарта, Александра Великого, Чарльза Дарвина, Фредди Меркьюри на его легендарном концерте Live Aid и других.

Истории,Чарльз Дарвин,Иисус Христос,
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