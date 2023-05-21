Нейросеть создала селфи с самых важных событий в истории

Пользователь Reddit под ником fignewtgingrich использовал нейросеть, чтобы сгенерировать селфи с самыми известными историческими и библейскими личностями.

Фото: Cq.ru Cq.ru

Нейросеть представила, как выглядели бы ключевые для истории человечества события от лица «звезд» того времени.

В подборке можно найти практически всех, о ком вы читали в учебниках истории. Например, Тайная вечеря с Иисусом выглядит как вечеринка, а доисторические люди явно хотят похайпиться фотографией на фоне мамонта.