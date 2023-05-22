День в истории: "Сююмбике" спустилась в метро, Третьяков начал собирать коллекцию

Чем примечательна дата 22 мая?

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Сегодня, 22 мая, Международный день биологического разнообразия и Всероссийский день бассейной индустрии. 22 мая началась история Третьяковской галереи и Казанского института сельского хозяйства и лесоводства, в строительстве метро начали использовать тоннелепроходческий комплекс "Сююмбике", начался первый чемпионат СССР по футболу, в Англии изобрели тюбик для зубной пасты. Родились: актер Ренат Шамсутдинов, композитор Рихард Вагнер, писатель Артур Конан Дойл, певец Шарль Азнавур, супермодель Наоми Кэмпбелл. Скончались: публицист Фаяз Дунай, писатель Виктор Гюго, химик Алексей Баландин. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

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"Сююмбике" поможет

22 мая 1922 года по распоряжению Главпрофобра РСФСР произошло слияние лесного факультета Казанского университета и сельскохозяйственного факультета политехнического института в самостоятельный Казанский институт сельского хозяйства и лесоводства. История вуза берет свое начало тремя годами ранее, поэтому в 2019 году Казанский государственный аграрный университет справил свое столетие. Сейчас КГАУ представляет собой крупный учебно-научный центр. В его составе — Институт экономики, Институт механизации и технического сервиса и два факультета: агрономический и лесного хозяйства и экологии. Здесь учатся свыше 5 тысяч студентов, вуз подготовил более 36 тысяч специалистов для сельского и лесного хозяйства: агрономов, инженеров-механиков, экономистов, бухгалтеров, инженеров лесного дела.

22 мая 1972 года в селе Шали Пестречинского района родился актер Ренат Шамсутдинов. Закончил Казанское театральное училище и университет культуры и искусств. С 1991 года играет в театре имени Тинчурина. Задействован в свежих постановах театрах, включая спектакль "Без ветрил" по пьесе Карима Тинчурина, которая закрывает нынешний сезон.

22 мая 2000 года на строительстве казанского метро запустили тоннелепроходческий комплекс "Сююмбике". Его приобрели для "Казметростроя" за $13 млн у канадской фирмы Lovat. Скоростной и автоматизированный комплекс "Сююмбике" был разработан по новым технологиям и полностью соответствует всем стандартам. С помощь этой машины была отмечена дата "1000 дней с момента начала строительства", в честь этого начался новый этап проходки тоннелей первой линии.

22 мая 2007 года в Челнах скончался публицист Фаяз Дунай. Учась в школе в родном Алькеевском районе, он работал помощником комбайнера, потом сам стал водить комбайн, был диспетчером. Затем поступил на факультет журналистики, а потом — на отделение татарского языка и литературы. Строитель Челнов и КАМАЗа: был плотником, обучал в cтроительном управлении, руководил местным портом. Публиковался в СМИ, выпустил несколько сборников со статьями, очерками, стихами, пьесами. В конце жизни писал повесть об одном из основоположников Татарской Республики Мирсаиде Султан-Галиеве.

22 мая 2022 года "Реальное время" опубликовало интервью с новым директором Казанского государственного цирка Эльмирой Булатовой, которая ранее работала в Цирке братьев Запашных, Большом Московском цирке и возглавляла частную цирковую организацию Art Community. Без директора Казанский цирк оставался с ноября 2021 года, когда со скандалом был уволен Рамиль Шарифуллин.

"Динамо" против "Локомотива"

22 мая 1856 года российский предприниматель Павел Третьяков купил первую картину для своей коллекции. Меценат приобрел картины художников Шильдера "Искушение" и Худякова "Стычка с финляндскими контрабандистами". Этот день вошел в историю как дата основания Третьяковской галереи в Москве. В настоящее время коллекция Третьяковской галереи насчитывает более 100 тысяч произведений искусства. Указом президента страны в 1995 году галерея отнесена к числу наиболее ценных объектов российской культуры.

22 мая 1936 года стартовал первый чемпионат СССР по футболу. Открывать сезон доверили ленинградскому "Динамо" и московскому "Локомотиву". Играли команды на стадионе "Динамо", где были всего две трибуны. В итоге на матче собралось около 12 тысяч зрителей — это в два-три раза больше, чем могли вместить трибуны. Победителем турнира семи команд стало московское "Динамо".

У кого права на тюбик?

22 мая 1859 года родился английский писатель Артур Конан Дойл. Автор писал не только детективные, но и фантастические, юмористические и приключенческие произведения. Однако наибольшую известность и всемирную любовь ему принесло создание образа Шерлока Холмса. Интересный факт: по профессии писатель был офтальмологом. Дойл много путешествовал, плавал судовым врачом в Арктику на китобойном судне, в Южную и Западную Африку, служил полевым хирургом во время англо-бурской войны.