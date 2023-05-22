День 22 мая в истории
Международный день биологического разнообразия.
Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1994 году.
Тридцать лет назад, 22 мая 1992 года, на Конференции ООН по окружающей среде и развитию была принята Конвенция о биологическом разнообразии. Основными целями документа являются: сохранение биоразнообразия, устойчивое использование биоразнообразия и совместное получение на справедливой и равной основе выгод, связанных с использованием генетических ресурсов. На сегодняшний день Конвенция ратифицирована почти 200 странами мира.
Реальным подтверждением биологического разнообразия является то, что в настоящее время уже описано около 1,75 миллионов видов животных, живущих на Земле. Однако, по мнению ученых, реальное число видов составляет от 3 до 100 миллионов.
День основания Третьяковской галереи.
22 мая 1856 года известный предприниматель, коллекционер и меценат Павел Третьяков приобрёл первые работы русских художников — картины «Искушение» Н. Шильдера и «Стычка с финляндскими контрабандистами» В. Худякова. Они стали основой всей огромной коллекции музея.
В августе 1892 года Третьяков передал в дар Москве свои картины, а также коллекцию своего брата Сергея Михайловича. Первоначально собрание было выставлено в их семейном доме в Лаврушинском переулке. Спустя год в Москве открылся первый общедоступный музей России — «Городская художественная галерея братьев Третьяковых».
Сегодня Третьяковская галерея — это большой музейный комплекс, имеющий одну из самых крупных в мире коллекций русского изобразительного искусства. Собрание музея насчитывает свыше 160 тысяч произведений искусства.
175 лет назад (1848) в Санкт-Петербурге на Невском проспекте торжественно открылся «Пассаж».
Автором идеи постройки торговой галереи был граф Яков Эссен-Стенбок-Фермор. Здание магазина сооружено архитектором Рудольфом Желязевичем. Его прототипом послужила московская Голицинская галерея.
На первом этаже Пассажа размещались склады, на втором — помещения для магазинов, на третьем - квартиры. Здесь также был построен концертный зал, где в начале 1900-х годов работал Новый драматический театр В. Ф. Комиссаржевской.
После запрета в Советской России в 1920 году частной торговли Пассаж был закрыт. Он открылся вновь через два года как кооперативное предприятие, которое принадлежало Петроградскому единому потребительскому обществу, и стал называться «Универсаль Пассаж». В 1933 году магазин стал образцово-показательным универмагом в системе государственной торговли. В 1992 году он был акционирован, а в 2011 году его приобрела американская компания Jensen Group.