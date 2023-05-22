День 22 мая в истории

Международный день биологического разнообразия.

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Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1994 году.

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Тридцать лет назад, 22 мая 1992 года, на Конференции ООН по окружающей среде и развитию была принята Конвенция о биологическом разнообразии. Основными целями документа являются: сохранение биоразнообразия, устойчивое использование биоразнообразия и совместное получение на справедливой и равной основе выгод, связанных с использованием генетических ресурсов. На сегодняшний день Конвенция ратифицирована почти 200 странами мира.

Реальным подтверждением биологического разнообразия является то, что в настоящее время уже описано около 1,75 миллионов видов животных, живущих на Земле. Однако, по мнению ученых, реальное число видов составляет от 3 до 100 миллионов.

День основания Третьяковской галереи.

22 мая 1856 года известный предприниматель, коллекционер и меценат Павел Третьяков приобрёл первые работы русских художников — картины «Искушение» Н. Шильдера и «Стычка с финляндскими контрабандистами» В. Худякова. Они стали основой всей огромной коллекции музея.

В августе 1892 года Третьяков передал в дар Москве свои картины, а также коллекцию своего брата Сергея Михайловича. Первоначально собрание было выставлено в их семейном доме в Лаврушинском переулке. Спустя год в Москве открылся первый общедоступный музей России — «Городская художественная галерея братьев Третьяковых».

Сегодня Третьяковская галерея — это большой музейный комплекс, имеющий одну из самых крупных в мире коллекций русского изобразительного искусства. Собрание музея насчитывает свыше 160 тысяч произведений искусства.

175 лет назад (1848) в Санкт-Петербурге на Невском проспекте торжественно открылся «Пассаж».

Автором идеи постройки торговой галереи был граф Яков Эссен-Стенбок-Фермор. Здание магазина сооружено архитектором Рудольфом Желязевичем. Его прототипом послужила московская Голицинская галерея.

На первом этаже Пассажа размещались склады, на втором — помещения для магазинов, на третьем - квартиры. Здесь также был построен концертный зал, где в начале 1900-х годов работал Новый драматический театр В. Ф. Комиссаржевской.