Британские ученые назвали самую агрессивную породу собак

Эксперты из Королевского ветеринарного колледжа в Лондоне назвали породы собак с наиболее агрессивным поведением. Первую строчку неожиданно занял золотистый кокер-спаниель.

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Ученые проанализировали данные 2318 собак. Результаты показали, что уровень агрессии у кокер-спаниелей почти в два раза выше, чем у представителей других пород. Агрессию проявляли 4% представителей породы, а если у них была золотистая шерсть, то показатель возрастал в три раза – до 12,08%.

На втором месте оказались ротвейлеры (7,46%). Чихуахуа, несмотря на скромный размер, оказались почти такими же агрессивными, как овчарки (4,2%). Также исследование охватило лабрадоров (2,24%), мопсов (1,97%) и грейхаундов, или английских борзых (1,7%).