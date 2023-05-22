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59 минут назад

Британские ученые назвали самую агрессивную породу собак

Мир24

Эксперты из Королевского ветеринарного колледжа в Лондоне назвали породы собак с наиболее агрессивным поведением. Первую строчку неожиданно занял золотистый кокер-спаниель.

Британские ученые назвали самую агрессивную породу собак
Фото: Мир24Мир24

Ученые проанализировали данные 2318 собак. Результаты показали, что уровень агрессии у кокер-спаниелей почти в два раза выше, чем у представителей других пород. Агрессию проявляли 4% представителей породы, а если у них была золотистая шерсть, то показатель возрастал в три раза – до 12,08%.

На втором месте оказались ротвейлеры (7,46%). Чихуахуа, несмотря на скромный размер, оказались почти такими же агрессивными, как овчарки (4,2%). Также исследование охватило лабрадоров (2,24%), мопсов (1,97%) и грейхаундов, или английских борзых (1,7%).

В целом только 2,2% домашних собак в Великобритании оказались агрессивными. Однотонные собаки гораздо чаще проявляли признаки гнева, чем двухцветные и трехцветные, но причину такой взаимосвязи ученые определить не смогли. По их мнению, это может объясняться простым совпадением, сообщает The Telegraph.

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