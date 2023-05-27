Юбилей 40 лет: почему многие не отмечают эту дату

Когда сорокалетие приближается, встает вопрос, стоит ли отмечать день рождения. Причина сомнений — суеверия, которыми обросло это событие.

© ТАСС

О том, почему не отмечают 40 лет и что делать, если все-таки хочется получить поздравление, — в нашем материале

Видео дня

Число 40 в религии

Людям, знакомым с содержанием Библии, может показаться, что число 40 — это чуть ли не синоним человеческих страданий. Вот некоторые события, которые описываются в священном для христиан тексте:

• 40 дней длился Всемирный потоп, от которого спасался Ной на своем ковчеге.• 40 лет Моисей блуждал по пустыне с евреями.• 40 дней Иисус в одиночестве молился в Иудейской пустыне.• 40 дней после рождения ребенка женщинам предписано не посещать церковь.• До 40-го дня после смерти человека его душа скитается по земле, а затем она является перед Богом, и он принимает решение о ее судьбе.

Однако православная церковь считает, что принимать поздравления на сорокалетие можно, и выступает против суеверий. В самой Библии также не говорится о том, что этот возраст опасен и не отмечается.

Мнение астрологов

Если спросить мнение астрологов, то многие из них скажут, что сорокалетие — это наступление кризисного рубежа. Они считают, что планета Уран, под воздействием которой человек якобы начинает находиться ближе к 40 годам, может спровоцировать серьезное заболевание, распад семьи, крах карьеры и попадание в другие сложные ситуации. Поэтому юбиляру нельзя праздновать свое сорокалетие, если он не хочет, чтобы качество его жизни ухудшилось.

Страх тарологов

Ответ на вопрос, почему нельзя отмечать 40 лет, есть и у эзотериков. Они опасаются числа сорок из-за карт Таро. Отмечается, что при гадании эта комбинация означает символ смерти.

Почему не отмечают 40 лет в Азии?

Помимо россиян страх перед приближающимся 40-м юбилеем распространен в том числе среди жителей Восточной Азии: китайцев, корейцев и японцев. Эта боязнь связана с тем, что в их языках цифра четыре произносится почти так же, как и слово "смерть". Поэтому в некоторых семьях не принято справлять дни рождения, в которых есть четверка. Кто-то старается полностью вычеркнуть это число из своей жизни — среди стран Средней и Восточной Азии есть те, которые постарались убрать любые напоминания о нем:

• в их домах нет квартир под номером четыре и редко встречаются больницы с таким номером;• нет четвертого маршрута транспорта;• номера телефонов, в которых содержится несколько четверок, стоят дешевле остальных.

Сам страх перед числом четыре называется тетрафобией.

Почему мужчины боятся отмечать сорокалетие?

Существует суеверие, что у мужчины, который отметит сорокалетний юбилей, начнутся проблемы со здоровьем вплоть до летального исхода. Так, некоторые связывают смерть космонавта Владимира Комарова 24 апреля 1967 года с тем, что он якобы не пропустил свое сорокалетие.

Трагедия, случившаяся чуть более чем через месяц после его сорокалетнего юбилея, произошла на борту корабля серии "Союз", полет которого сопровождался целым рядом нештатных ситуаций и неполадок оборудования. При этом все три беспилотных запуска "Союзов", которые предшествовали старту Комарова, тоже преследовали неудачи. Все это происходило на протяжении нескольких лет, еще до 40-летия космонавта.

А женщины?

Существует примета, которая гласит, что женщины, которые справляют сороковой день рождения, рано станут вдовами и быстрее состарятся. Поэтому многие не отмечают 40 лет, боясь, что молодость их покинет.

Считается, что корни этого заблуждения связаны с состоянием медицины и рабочими условиями прошлых веков. Однако сейчас эта примета вряд ли хоть как-то соотносится с жизнью. Сегодня доступны возможности, позволяющие вести активный образ жизни и следить за здоровьем и в гораздо более почтенном возрасте, чем сорок лет. И причин беспокоиться, что, если отметить юбилей, эффект сразу пропадет, нет.

"Роковое" число

Еще одна примета связана с составом слова "сорок", которое заключает в себе две негативные части: "сор" и "рок". Согласно народным поверьям, человек, решивший отметить сорокалетие, бросает вызов самой судьбе. После празднования наглеца, который посчитал, что ему можно отметить эту дату, ожидала череда невзгод и неприятностей. Принято считать, что те, кто пропускает юбилей и кого в этот день не поздравляют, как бы обманывают судьбу. Есть мнение, что если именинник не проводит празднование, то судьба не успевает заметить, сколько лет ему исполнилось.

Что в итоге?

Несмотря на то что многие не празднуют 40 лет, какого-то четко прописанного правила, которое говорит, что этот возраст нельзя отмечать, не существует. Если вы все же не можете отказаться от веры в приметы и не хотите лишний раз испытывать судьбу, лучше вместо большого праздника проведите время в кругу близких, не масштабно.

Некоторые идут по более хитрому пути и празднуют последний день 39-летия. А кого-то поздравляют не в день сорокалетия, а на следующий — первый день в статусе зрелой личности. Примет, которые говорят, что так нельзя делать, нет.

И все же многие считают эти поверья не больше чем просто страшилками и празднуют свой прошедший сороковой год жизни. Так что если вы привыкли, что ежегодно вас поздравляют с размахом, и при этом не верите в "волшебные" числа, можно порадовать себя праздничной вечеринкой.

Православная церковь говорит, что женщинам и мужчинам можно отпраздновать день своего сорокалетия. По мнению священников, отказ от праздника — это проявление человеческого страха.