«Банная дипломатия Суоми»: почему финны вели переговоры с СССР в сауне

Сауна, температура воздуха в которой может достигать 100—120 °С, с самого появления была не просто постройкой для купания, а своеобразным продолжением дома, где помимо хозяйственных дел, рождались дети, проходили обряды инициализации и откуда провожали человека в последний путь. Сухая финская баня является национальным достоянием Финляндии, её культурным символом, о котором пишут научные работы и снимают документальные фильмы.

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В стране Суоми парная зарекомендовала себя не только как площадка для релаксации, но и как место для заключения сделок, обсуждения важных внутри- и внешнеполитических вопросов, построения тесных межгосударственных отношений.

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Госсекретарь МИД Пертти Торстила, не раз заявлял, что сауна является неотъемлемой составляющей международной дипломатии Финляндии, поскольку именно в ней, без дорогих костюмов и протокольного официоза, все политики сбрасывают с себя груз формальностей и оказываются в одинаковом «голом» положении.

Сам он не раз приглашал своих иностранных коллег из малых стран и сверхдержав поразмыслить над решением задач в парилке, за что его ведомство было награждено почётным призом «Steam Spirit Prize», учреждённым поклонниками сауны. О значимости этой награды, говорит тот факт, что информация об этом событии была помещена на официальном сайте министерства.

Для удобства пропаганды банной дипломатии во всех 98 странах мира, где есть диппредставительства Финляндии, при посольстве или консульстве страны оборудованы традиционные сауны, в которых царит дух скандинавского лютеранства с его философией всеобщего равенства в частной жизни.

По данным Андрея Дачника, членами «Общества любителей финской дипломатической сауны» в Вашингтоне официально значатся 150 журналистов, политиков, медиа лиц, чиновников, лоббистов, считающих, что в тёплой, расслабляющей обстановке рушатся стены непонимания.

Корреспондентам газеты « The Guardian» не раз приходилось брать у финских чиновников интервью, которые они назначали в саунах, один из таких брифингов организовал еврокомиссар по экономическим вопросам Олли Рен.

Экс-глава МИД Александр Стубб, описывая в своей монографии «Голая правда» стратегию банной дипломатии отмечал: «Я радушно приглашаю коллег в сауну. А потом не выпускаю их до тех пор, пока все не согласятся с моей законодательной инициативой».

Основоположником оригинальной финской дипломатии считается непрерывно правивший Финляндией на протяжении 25-лет президент Урхо Кекконен, в годы холодной войны умевший при помощи сухого жара сауны найти подход к руководителям СССР.

По данным исследователя бань разных народов мира А. Дачника, впервые банные заседания в сауне посольства Суоми в Москве прошли в 1960 году, когда Кекконен пригласил на беседу генерального секретаря КПСС Никиту Хрущева. В центре обсуждения сторон стоял вопрос о беспрепятственной интеграции Финляндии в европейское сообщество свободной торговли, и после 5 часов «отдыха» были достигнуты необходимые договорённости.

В следующий раз необычный метод Кекконена испытал на себе министр обороны СССР Дмитрий Устинов, который в 1978-м году был приглашён финном в президентскую сауну резиденции Тамминиеми, для предотвращения назревавшей возможности втягивания Финляндии в военный альянс с Советским Cоюзом. В результате банного томления политики приняли решение наращивать сотрудничество лишь в торговле и в сфере министерства культуры, которое спустя два года подарила зрителям коллективный советско-финский фильм «За спичками».

Поговаривают, что при правлении Кекконена четверг считался днём сауны и даже правительственные заседания проводились в застенках этого горячего заведения.