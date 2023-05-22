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Вознесение Господне 2023: число, суть, что можно и нельзя делать в этот день

Вознесение Господне входит в число важнейших христианских праздников. Он отмечается в честь того, что Иисус спустя 40 дней после своего воскрешения вознесся на небеса и пообещал вновь вернуться к людям в другом облике. Рассказываем о традициях в этот праздник и о том, какого числа отмечается Вознесение Господне.

Вознесение Господне 2023: число, суть, что можно и нельзя делать
© globallookpress.com

Вознесение Господне: когда отмечается в 2023 году

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Ежегодно праздник отмечается на 40-й день после Пасхи, которую отмечают в воскресенье. Соответственно Вознесение всегда приходится на четверг. В 2023 году этой датой станет 25 мая. Католики тоже отмечают праздник, но по другому календарю, поэтому они встречают это событие 18 мая в этом году.

Суть праздника

Праздник отмечается в честь вознесения Иисуса Христа на небеса. Как гласит Евангелие, после воскрешения Иисус 40 дней был в окружении учеников и верующих. В это время он являлся разным людям и творил чудеса, которые также отмечены праздниками. В последний день пребывания на земле он собрал апостолов в пригороде Иерусалима на горе Елеон и вознесся на небеса.

Andrew Shiva / Wikipedia

После этого к апостолам пришли ангелы, которые сказали, что в будущем Иисус вернется на землю. Это стало вестником о втором пришествии Ииуса Христа. Он пообещал не оставлять апостолов и незримо быть рядом с ними, давать свои наставления.

В православии по-разному относятся в Вознесению. С одной стороны это стало днем разлуки с Христом, с другой – он отправился на небеса и пообещал вновь вернуться к людям.

Вознесение Господне: что нельзя и что можно делать

Верующие в этот день посещают церковь: подают записки, ставят свечи и молятся. Некоторые люди ходят на кладбище и навещают своих родственников, убирают могилы. В этот день принято подавать милостыню и помогать нуждающимся. Поэтому если вы увидели нищего у церкви, обязательно дайте ему еду или несколько монет.

Также наши предки пекли в честь праздника специальные пирожки – лесенки. Они сделаны из обычного теста с начинкой из зеленого лука. Перед выпечкой на пирожке нужно сделать семь полосок, каждая из которых символизирует ступени на небеса. Этими пирожками угощали гостей, соседей и друзей.

В народной традиции считалось, что в день Вознесения весна переходит в лето. Животные, птицы и растения тоже встречают этот праздник. Хорошей приметой считается увидеть соловья в этот день – тому, кто смог его разглядеть, в этом году сулят счастье. На Руси вечером было принято водить хороводы и веселиться. Чем шире был праздник, тем лучше будет урожай, считали наши предки. С утра нужно пройтись голыми ногами по утренней росе. Считается, что такой ритуал спасет человека от болезней.

John Singleton Copley

В день Вознесения, как и в любой другой большой церковный праздник, запрещалось грустить, ругаться, ссориться и сплетничать. Так как это – светлый праздник, весь негатив нужно оставить на другой день.

Так как день нужно было посвятить молитве, запрещалось в эту дату заниматься работой, физическим трудом и домашними делами. Все время нужно посвятить молитве, общению с родственниками и празднеству.

В этот день также не стоит планировать другие застолья, например, свадьбу или празднование дня рождения. Если есть такая возможность, то все это лучше перенести. Православная церковь не венчает в день Вознесения.

Приметы в день Вознесения

  • Если в праздник пошел дождь, то урожай будет плохим;
  • Птицы летают низко – скоро придут холода;
  • С утра выпала роса – ждите удачу в этом году;
  • Если поднялся сильный и холодный ветер, то летом будет засуха.
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