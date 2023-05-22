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Женщина сделала ДНК-тест и узнала, что сын, зачатый с помощью ЭКО, не от ее мужа

Жительница США решила ради интереса сделать ДНК-тест и узнала, что 12 лет воспитывала сына не от своего мужа, пишет LADBible.

Женщина узнала, что сын, зачатый с помощью ЭКО, не от ее мужа
© Газета.Ru

Супруги Донна и Ваннер Джонсон хотели побольше узнать о своей семье и сделали ДНК-тест вместе с двумя своими детьми. Когда пришли готовые результаты, женщина узнала, что отец младшего сына Тима не ее супруг, а неизвестный мужчина.

В ходе разбирательств выяснилось, что в процессе ЭКО, с помощью которого родился ребенок, была допущена ошибка. Точнее, был взят биоматериал не Ваннера, а другого мужчины.

Как только они поняли, что произошло, Донна и Ваннер испугались, что биологический отец Тима может забрать у них ребенка, но получили юридические гарантии, что они по-прежнему являются родителями мальчика.

Сам Тим сообщил, что хотел бы разыскать биологического отца. Дальнейшее расследование помогло выйти на Девина Макнила, ставшего случайно донором. Теперь семьи поддерживают приятельские отношения.

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