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Продавец-консультант из Удмуртии выиграла 1 млн рублей в лотерею

Продавец-консультант из Удмуртии купила лотерейный билет онлайн и выиграла миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба государственных лотерей «Столото».

Продавец-консультант из Удмуртии выиграла 1 млн рублей в лотерею
© ИА «Сусанин»

Счастливый билет 542-го тиража государственной «Жилищной лотереи» девушка купила вместе с мамой в мобильном приложении «Столото». В ходе розыгрыша она выиграла 1 миллион рублей.

Спустя месяц, выбрав удобное время для поездки в Москву, она приехала на оформление выигрыша в лотерейный центр «Столото» и поделилась своей историей удачи.

«Мама время от времени участвует в лотереях, а я, наоборот, никогда самостоятельно не покупала билеты. У нас нет знакомых, кто бы выигрывал крупную сумму, я и представить не могла, что такое может случиться. А теперь убедилась в этом на своем опыте. Кстати, накануне розыгрыша маме приснился лотерейный билет, поэтому она и предложила купить несколько штук на ближайший тираж», — рассказала ижевчанка.

Она отметила, что в первую очередь закроет семейные финансовые обязательства и поможет близким. Часть денег оставит, чтобы отправиться с мамой в отпуск на юг.

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