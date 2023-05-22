Продавец-консультант из Удмуртии выиграла 1 млн рублей в лотерею

«Мама время от времени участвует в лотереях, а я, наоборот, никогда самостоятельно не покупала билеты. У нас нет знакомых, кто бы выигрывал крупную сумму, я и представить не могла, что такое может случиться. А теперь убедилась в этом на своем опыте. Кстати, накануне розыгрыша маме приснился лотерейный билет, поэтому она и предложила купить несколько штук на ближайший тираж», — рассказала ижевчанка.