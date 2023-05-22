Продавец-консультант из Удмуртии выиграла 1 млн рублей в лотерею
Продавец-консультант из Удмуртии купила лотерейный билет онлайн и выиграла миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба государственных лотерей «Столото».
Счастливый билет 542-го тиража государственной «Жилищной лотереи» девушка купила вместе с мамой в мобильном приложении «Столото». В ходе розыгрыша она выиграла 1 миллион рублей.
Спустя месяц, выбрав удобное время для поездки в Москву, она приехала на оформление выигрыша в лотерейный центр «Столото» и поделилась своей историей удачи.
«Мама время от времени участвует в лотереях, а я, наоборот, никогда самостоятельно не покупала билеты. У нас нет знакомых, кто бы выигрывал крупную сумму, я и представить не могла, что такое может случиться. А теперь убедилась в этом на своем опыте. Кстати, накануне розыгрыша маме приснился лотерейный билет, поэтому она и предложила купить несколько штук на ближайший тираж», — рассказала ижевчанка.
Она отметила, что в первую очередь закроет семейные финансовые обязательства и поможет близким. Часть денег оставит, чтобы отправиться с мамой в отпуск на юг.