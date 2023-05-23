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День 23 мая в истории

Чем примечательна эта дата.

День 23 мая в истории
© Unsplash

Всемирный день черепахи

Этот необычный праздник появился в 2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах. Организация была создана в 1990 году в Малибу (США) для сохранения популяции этих животных, живущих в окрестностях города. Черепахи — один из четырёх современных отрядов пресмыкающихся. Известно более 340 видов, которые живут как в воде, так и на суше. Распространены в тропических и умеренных климатических зонах почти по всей Земле. Эти животные существуют на Земле уже более 220 миллионов лет.

Международный день спортивной борьбы

Праздник проводиться с 2013 года по инициативе федерации Объединенный мир борьбы. Дата выбрана не случайно — 23 мая 1904 года в Вене стартовал первый чемпионат мира по борьбе.

405 лет назад (1618) началась Тридцатилетняя война

В этот день в Праге дворяне-протестанты свергли католических наместников королевской династии Габсбургов, которые проводили жесткую религиозную и административную политику. Это вылилось в первую общеевропейскую войну между габсбургским блоком (Священная Римская империя, Австрия и Испания) и антигабсбургской коалицией (Швеция, Дания, Россия, Нидерланды и Франция). Она началась как религиозное столкновение между протестантами и католиками Германии, но затем переросла в борьбу против гегемонии Габсбургов в Европе.

Конфликт завершился в 1648 году заключением Вестфальского мира.

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