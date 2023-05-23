Чем и как уличное искусство насыщает мегаполис

За последние десятилетия уличное искусство или стрит-арт в современных мегаполисах успешно "вышло из сумрака", превратившись из андеграундного протеста в инструмент создания комфортной городской среды.

Помимо эстетической функции, высокохудожественные граффити и оригинальные арт-объекты выполняют и ряд других, не менее важных задач: служат ориентирами для горожан, визуально делят пространство и популяризируют отдельные локации.

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Сайт "РИА Недвижимость" узнал у экспертов, какие еще неочевидные функции выполняет уличное искусство в Москве и как оно влияет на сплоченность районных сообществ.

От противостояния к интеграции

Современное уличное искусство – это уже давно не про замаранные стены и тривиальные "здесь был Вася" или "продам гараж". С развитием урбанистических трендов, сменой формата городской застройки и налаживанием диалога между художниками и властями граффити и арт-объекты становятся все менее стихийными и приобретают качественную форму, смысл и художественную ценность.

Если еще пару десятилетий назад стрит-арт считался андеграундным движением и творческим протестом, то сегодня он – полноценный инструмент формирования городского пространства. Чтобы им воспользоваться, совсем не обязательно пробираться с баллончиком краски к чистой стене под покровом ночи – перечень возможностей для самовыражения у творцов гораздо шире.

"Говоря об уличном искусстве, не стоит зацикливаться исключительно на граффити. Сегодня к нему относятся также скульптуры, арт-объекты, декоративные элементы на фасадах зданий и функциональных площадках внутри парковой инфраструктуры. Искусство, вне зависимости от способа его выражения, безусловно, должно находить свое место в городе", – считает основатель бюро Tesler Architects Кирилл Теслер.

Долгое время такого "своего" места у уличного искусства не было. Его отличали хаотичность и мозаичность, за счет которых граффити и арт-объекты нарочито выбивались из общего архитектурного фона мегаполиса, становились его антагонистами. Переосмысление уличного искусства сделало его, наоборот, одним из главных героев урбанизированной среды.

Показательным в этом плане стал проект, реализованный в Москве в 2007 году. На Изумрудной улице на севере столицы в рамках сотрудничества риелторской компании "Миан" и префектуры Северо-Восточного округа состоялся фестиваль граффити-искусства, участие в котором приняли уличные художники со всего мира. За несколько дней 12 ничем не примечательных домов превратились в красочные полотна, а чуть позже – в одну из главных достопримечательностей района. Стрит-арт не только не повредил облику Москвы, он его усовершенствовал.

В том, что уличное искусство отнюдь не излишество, убежден и главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. По его словам, паблик-арт – это важное дополнение городского дизайна, способ культурного выражения творцов и художников, которые таким образом коммуницируют с людьми, реализуют образовательные, развивающие и философские проекты.

"Москва очень насыщена разными людьми, культурами и конфессиями, массами разнообразных сообществ – в таких городах должно быть много уличного искусства на самые разные темы. В перспективе мы бы хотели, чтобы его было еще больше – в частности, в этом году выступаем партнерами Биеннале современного искусства".

Мысль о том, что стрит-арт – это коммуникация, которая меняет отношение человека к среде, формирует идентичность района или города, поддерживает и руководитель "Морозофф групп" Артем Морозов.

"Арт-объекты, созданные мировыми звездами стрит-арта, имеют настолько высокую художественную ценность, что становятся визитными карточками Москвы и ее районов. Например, благодаря стрит-арту безликий ТЦ "Атриум" на Садовом кольце стал знаменитой галереей под открытым небом, четырехметровая Луна на Шелепихинской набережной – символом нового общественного пространства рядом с "Москва-Сити", – перечисляет примеры уличного искусства он.

Среди подобных объектов Морозов также выделяет "каллиграффити" Покраса Лампаса на крыше "Красного Октября" (вошло в Книгу рекордов Гиннеса как самый масштабный образец стрит-арта), изображение Василия Ланового в Таганском районе, еще одну работу Покраса Лампаса на Большой Якиманке и арт-композицию "Язык жестов" во дворе дома KleinHouse в Басманном районе.

Эти и десятки других московских инсталляций успешно доказывают, что уличное искусство – не вандализм, а отражение общественного и художественного сознания, сформированного на территории города, отмечает эксперт.

Разумеется, стрит-арт – как и все искусство в принципе – неоднозначен, каждый видит и находит в нем что-то свое: кто-то – ответы на философские вопросы, а кто-то – интересный фон для фотографий, и в этом нет ничего плохого, рассуждает Теслер. Однако, по его мнению, важно соблюдать баланс между фоновой архитектурой и оригинальными объектами.

"Например, в парковой среде граффити и арт-объекты чаще создаются в качестве дополнения к окружающей панораме: они не должны утомлять глаз или выбиваться, а лишь сопровождать повседневную жизнь мегаполиса. А если речь идет о каких-то ключевых точках в городе (популярные локации, площади, пешеходные зоны), наоборот, следует создавать уникальную архитектуру за счет оригинальных инсталляций", – говорит эксперт.

Красота в котловане

Уличные граффити и стрит-арт – неизменная часть городского пейзажа уже лет 50. За это время успели вырасти свои суперзвезды галерейного уровня, смениться популярные формы и стили, зародиться институции, которые стараются как-то систематизировать стихийное творчество.

"Современным урбанистическим трендом в России можно назвать осознанную интеграцию арт-объектов или элементов стрит-арта в дизайн городских и девелоперских проектов", – размышляет руководитель архитектурного бюро Basis Иван Охапкин.

С этим согласен и Морозов: по его словам, нередко современные архитектурные проекты уже изначально подразумевают использование фасадов жилых и административных зданий под городские арт-объекты, скульптуры или крупные муралы. Уличное искусство, заложенное в проект на стадии котлована, помогает маркировать улицы и районы, зонировать их, служит визуальными ориентирами.

"Современные жилые комплексы – уже давно не безликие девятиэтажки и монолитки. Они обладают индивидуальностью, характером, несут эстетическую и смысловую нагрузку и привлекают близкую по духу аудиторию. Для выражения индивидуальности архитекторы прибегают к ярким цветам, необычным формам и арт-оформлению объектов. К примеру, крыша одного из домов в ЖК "Зиларт" – "Дома-птицы" – была увенчана фигурами голубей двухметровой высоты по проекту архитектора Александра Бродского. Они сделаны из композитного бетона, который с легкостью приобретает нужную форму, фактуру и цвет", – говорит Морозов.

В последние годы арт-объекты и вовсе выступают в роли ключевого ядра жилой территории или зеленого пространства. В рамках городского благоустройства в московских парках и пешеходных зонах все чаще появляются знаковые арт-объекты, которые генерируют дополнительный трафик.

Яркими примерами служат, например, "Зеркальный лабиринт" в парке Ходынское поле, созданном в 2018 году на месте бывшего аэродрома, постоянная световая инсталляция "Звездное небо" на пешеходной Никольской улице, эко-скульптуры в относительно молодом парке "Чермянка" на северо-востоке Москвы и, конечно, нашумевшая скульптура "Большая глина №4" перед зданием отреставрированной ГЭС-2 на Болотной набережной.

То же самое касается и более традиционных для мегаполиса граффити. За короткое время культовыми изображениями в Москве стали портрет Майи Плисецкой на фасаде дома на Большой Дмитровке, художественно оформленные стены дизайн-заводов "Флакон" и "Хлебозавод", картина с Мининым и Пожарским на Волхонке, квартал Новой Трехгорки, где почти каждый дом – настоящий экспонат музея под открытым небом.

По мнению главного архитектора Москвы, стрит-арт – очень примиряющее явление, оно учит толерантности, взаимопониманию, эмпатии, любви. Для людей объекты паблик-арта становятся знаками, важными символами, говорит Кузнецов. Он также обращает внимание на случаи, когда власти пытаются убрать какие-то полюбившиеся произведения искусства, а люди его защищают.

Грамотно интегрированное уличное искусство влияет не только на внешний вид отдельного места, района и целого города, но и на его экономику, считает Охапкин.

"Если арт-объект дает трафик в соцсетях, влияет на узнаваемость места в масштабе города, то возможно повышение спроса на какие-то досуговые функции: поход в парк, музей, кафе. В таком случае важно, чтобы к арт-объекту был продуман доступ и подобраны уместные сопутствующие опции. Если мы говорим об интеграции арт-объекта в девелопмент, то можно, как вариант, сконцентрировать вокруг него досуговые функции, создавая своего рода "центральное ядро" района. Для девелоперов такой объект может стать источником публичности, инфо-поводом для СМИ, обсуждений, возможно, вирусного маркетинга, влияющих на узнаваемость места и чувство гордости жителей – и, как следствие, лояльности", – объясняет эксперт.

Неочевидные функции

Уличное искусство – это не только красиво и потенциально выгодно в экономическом плане. Опрошенные РИА Недвижимость эксперты сходятся во мнении, что стрит-арт выполняет ряд других, менее очевидных функций.

Кирилл Теслер, например, выделяет культурно-просветительскую роль граффити и инсталляций, посвященных выдающимся личностям, научным открытиям.

"В Москве часто на фасадах зданий можно увидеть портреты знаменитых композиторов, научных деятелей, художников. Как правило, такие изображения сопровождаются исторической справкой, они выполняют познавательную функцию. Таким образом, жители через современную интерпретацию мемориальных табличек могут расширять свой кругозор", – комментирует эксперт.

Отдельно он выделяет стрит-арт, посвященный городской флоре и фауне. По словам Теслера, такое визуальное отображение экосистемы мегаполиса пробуждает в жителях любопытство, мотивирует к размышлениям об экологии города, подчеркивает важность живой природы в границах большого города.

Показательным примером служат изображения на территории эко-школы "Кусково" на территории одноименного парка. Как напоминают в КГХ Москвы, в 2020 году на стенах школы появилось самое большое эко-граффити в городе, посвященное актуальным проблемам в области охраны окружающей среды.

Ранее, в 2018 году, уличные художники в рамках сотрудничества с ОЭК разукрасили трансформаторные подстанции компании изображениями птиц, обитающих на территории страны.

Еще одна дополнительная функция стрит-арта – создание локальной идентичности отдельной территории. Инсталляции, разработанные с опорой на районные традиции или местные особенности, делают пространство полноценным и выделяет его, считает Охапкин.

"Планируя общественные пространства офисных центров, жилых комплексов, исторических городов, мы стараемся включать арт-объекты с соответствующим коммуникационным кодом. В небольших городах это более эмпатийные работы, в IT-кластерах – проекты на стыке искусства и технологии, искусства и науки. Однозначно, такая практика востребована. Чем интереснее и богаче (в том числе, смыслами) современный город, тем он генерит более разнообразное и качественное искусство", – размышляет эксперт.

Наконец, наличие арт-объектов способно повышать уровень психологической удовлетворенности жителей собственным городом и укрепить районное сообщество. Во-первых, интересный объект во дворе или в парке мотивирует местных обитателей на дополнительную активность: у него назначают встречи, его фотографируют, обсуждают между собой или в социальных сетях. Во-вторых, граффити или инсталляция зачастую становятся идентификатором квартала или целого района, с которым жители начинают ассоциировать себя и свое окружение.

"Мы, например, в рамках благоустройства парка "Яуза" внедрили объекты скрытого искусства исключительно для местных жителей – своеобразные "пасхалки" в архитектуре парка на памп-треках и в скейт-парках. Как правило, эти площадки занимают достаточно большую площадь. Чтобы жители прилегающих домов не видели только серый бетон из окон и балконов, мы создали на памп-треках и скейт-площадках оригинальные большие картины, увидеть которые полностью можно лишь с высоты: плавающих рыб, летящих птиц. Таким образом, местные жители открыли для себя "пятый фасад" парковой зоны, узнали о своем районе чуть больше, чем остальные", – рассказывает Теслер.

В целом город постоянно ищет интересных художников, готовых проявить себя, указывает Кузнецов.

"Паблик-арт должен быть качественным и ярким, поэтому стараемся создавать здоровую конкуренцию, подбирать квалифицированных экспертов, которые могут дать толковое мнение о той или иной работе. Нам хочется, чтобы произведения в рамках этого творчества были любимыми, нравились горожанам. При этом они не должны быть вечными. Мне, например, нравится, когда искусство меняется и постоянно обновляется, при этом оставаясь интересным" – делится мыслями главный архитектор Москвы.

Визуальный "маячок", будь то скульптуры медведей в районе Медведково или граффити-комикс на одном из домов на Изумрудной улице, объединяет жителей, даже если они сами этого не осознают. С появлением объекта стрит-арта в привычной окружающей среде меняется не только сама территория, но и ее восприятие местными обитателями, считает Охапкин.