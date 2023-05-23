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Отправившийся за грибами пенсионер заблудился и провел три дня в лесу

В Таиланде 63-летний учитель на пенсии Джамлонг Кхеякан отправился за грибами, заблудился и был найден спустя три дня в лесу. Об этом сообщает The Thaiger.

Отправившийся за грибами пенсионер провел три дня в лесу
© Lenta.ru

Грибник пропал в четверг, 18 мая. Сразу после этого начались его поиски, в которых участвовали сотрудники национального парка, военнослужащие из города Лампхун и местные жители.

Пенсионер не выходил на связь с утра 19 мая, когда он отправил сообщение сестре и сообщил, что с ним все в порядке. Прежде чем его нашли, он провел в лесу две ночи и три дня.

Пропавшего обнаружили местные жители. У него не было травм, однако он был сильно истощен. Мужчине оказали медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что в Таиланде шестеро детей воссоединились с матерью, которая пропала без вести 30 лет назад. Дочь женщины нашла ее в храме.

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