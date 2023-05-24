День 24 мая в истории
Чем примечательна эта дата.
День славянской письменности и культуры
Этот праздник неразрывно связан с чествованием святых равноапостольных Кирилла и Мефодия — создателей славянской азбуки. День памяти этих святых как День славянской письменности и культуры начали праздновать в Болгарии еще в XIX веке, а затем эта традиция перешла и в другие славянские страны.
Первоначально в России День памяти святых братьев отмечался преимущественно церковью. На государственном уровне праздник впервые торжественно отпраздновали в 1863 году, в год 1000-летия создания славянской азбуки.
В СССР он был восстановлен в 1986 году. А в 1991 году Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР Дню славянской письменности и культуры был придан статус государственного.
До 2009 года ежегодно избиралась своеобразная столица праздника, город в котором этот день отмечался особо торжественно. С 2010 года основные торжества всегда проводятся в Москве.
Европейский день парков
Учреждён федерацией Европарк. 24 мая 1909 года в Швеции были созданы первые девять национальных парков. С того времени охраняемые природные территории являются бесценной частью природного и культурного наследия Европы.
День кадрового работника
Этот неофициальный профессиональный праздник работников отделов кадров отмечается в России с 2005 года. Идея его учреждения принадлежит Всероссийскому кадровому конгрессу.
Дата выбран не случайно: в этот день в 1835 году вышло постановление «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму». Оно стало первым документом, который регламентировал права владельцев предприятий, права и обязанности рабочих. Также постановлением были введены такие понятия, как «трудовой договор», «компенсация при увольнении», «компенсация за утерю работоспособности». Кроме этого, был установлен минимальный размер почасовой заработной платы.