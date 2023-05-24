День 24 мая в истории

Чем примечательна эта дата.

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День славянской письменности и культуры

Этот праздник неразрывно связан с чествованием святых равноапостольных Кирилла и Мефодия — создателей славянской азбуки. День памяти этих святых как День славянской письменности и культуры начали праздновать в Болгарии еще в XIX веке, а затем эта традиция перешла и в другие славянские страны.

Первоначально в России День памяти святых братьев отмечался преимущественно церковью. На государственном уровне праздник впервые торжественно отпраздновали в 1863 году, в год 1000-летия создания славянской азбуки.

В СССР он был восстановлен в 1986 году. А в 1991 году Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР Дню славянской письменности и культуры был придан статус государственного.

До 2009 года ежегодно избиралась своеобразная столица праздника, город в котором этот день отмечался особо торжественно. С 2010 года основные торжества всегда проводятся в Москве.

Европейский день парков

Учреждён федерацией Европарк. 24 мая 1909 года в Швеции были созданы первые девять национальных парков. С того времени охраняемые природные территории являются бесценной частью природного и культурного наследия Европы.

День кадрового работника

Этот неофициальный профессиональный праздник работников отделов кадров отмечается в России с 2005 года. Идея его учреждения принадлежит Всероссийскому кадровому конгрессу.