Почему в Турции не любят собак

Если вы хотя бы раз были в Турции, то наверняка замечали обилие кошек в общественных местах. Стамбул вовсе называют “городом кошек”, так как в нем они буквально встречаются на каждой улице по несколько штук.

Фото: Unsplash Unsplash

Кошки в Турции находятся в привилегированном положении. И это обусловлено историей Турции и традициями страны. А вот собак в этой стране не почитают. О том, почему так произошло, — в материале “Рамблера”.

Кошка пророка

Отдавать дань благодарности кошкам начал пророк Мухаммед. У него была любимая кошка, которая спасла его от ядовитой змеи. На протяжении жизни он ухаживал за ней и призывал мусульман делать то же самое.

С тех пор кошки в исламской традиции стали любимыми животными. Им можно гулять, где они хотят, жить в домах и даже заходить в мечети. Любовь к этим животным сохранилась и по сей день. В Турции даже на рынках можно увидеть специальные подушки, предназначенные для отдыха этих животных.

Собака — дьявол

Отношение к собакам в Турции сформировалось благодаря религии. В Коране собаки отмечены как грязные, нечистоплотные животные, к которым даже нельзя прикасаться. Считается, что в черных собаках и вовсе живет дьявол (сейтан).

В религиозных семьях запрещается держать собаку как домашнее животное. Пса можно завести для охоты и для охраны скота, но в дом пускать ее нельзя.