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3 часа назад

Почему в Турции не любят собак

Мария Каткова

Если вы хотя бы раз были в Турции, то наверняка замечали обилие кошек в общественных местах. Стамбул вовсе называют “городом кошек”, так как в нем они буквально встречаются на каждой улице по несколько штук.

Почему в Турции не любят собак
Фото: UnsplashUnsplash

Кошки в Турции находятся в привилегированном положении. И это обусловлено историей Турции и традициями страны. А вот собак в этой стране не почитают. О том, почему так произошло, — в материале “Рамблера”.

Кошка пророка

Отдавать дань благодарности кошкам начал пророк Мухаммед. У него была любимая кошка, которая спасла его от ядовитой змеи. На протяжении жизни он ухаживал за ней и призывал мусульман делать то же самое.

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С тех пор кошки в исламской традиции стали любимыми животными. Им можно гулять, где они хотят, жить в домах и даже заходить в мечети. Любовь к этим животным сохранилась и по сей день. В Турции даже на рынках можно увидеть специальные подушки, предназначенные для отдыха этих животных.

Собака — дьявол

Отношение к собакам в Турции сформировалось благодаря религии. В Коране собаки отмечены как грязные, нечистоплотные животные, к которым даже нельзя прикасаться. Считается, что в черных собаках и вовсе живет дьявол (сейтан).

В религиозных семьях запрещается держать собаку как домашнее животное. Пса можно завести для охоты и для охраны скота, но в дом пускать ее нельзя.

Однако в Турции живут не только религиозные мусульманские семьи. Так как это — светское государство, то многие семьи здесь не следуют древним традициям и заводят собак. Тем не менее исторические традиции продолжают влиять на более старшие поколения, поэтому собак любят не везде.

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