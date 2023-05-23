Прожорливые кролики съели ценные растения в саду Карла III

Король Великобритании Карл III посетил традиционную цветочную выставку Chelsea Flower Show. На ней монарх выбирал новые растения для своего сада в резиденции Хайгроув. Часть старых посадок съели кролики.
По словам дизайнера Джейн Портер, короля привлекло одно из растений на мероприятии. Он объяснил, что в Хайгроув недавно забежали кролики и полакомились каким-то дорогим ему растением, поэтому он ищет ему замену, пишет The Evening Standart.
В прошлом году тогда еще принц Чарльз совместно с парфюмерным брендом выпустил духи с ароматом своего сада. Духи содержат ноты кедрового дерева, герани, лаванды и гиацинта.
Chelsea Flower Show открылась накануне в британской столице. Это одно из самых крупных мероприятий, посвященных садоводству. Ежегодно садоводы собираются в центре Лондона, чтобы показать свою работу, а посетители восхищаются цветами и дизайном.