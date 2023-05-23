После каких фраз по телефону нужно сразу же бросать трубку

Разговор по телефону с незнакомым человеком может закончиться очень плачевно. О том, что мошенники могут легко списать все деньги с карточки человека при определённых обстоятельствах, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Прайм".

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По его словам, для того, чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо относиться к каждому телефонному звонку с незнакомого номера с предельно высокой степенью осторожности.

Кроме этого, каждому человеку полезно знать список самых распространённых фраз, с которых обычно мошенники начинают диалог с людьми, которых они хотят обмануть.

Первая из них звучит так: "Я из полиции, прокуратуры, ФСБ, Следственного комитета, мы нашли злоумышленника в банке, помогите нам его изобличить".

После подобной фразу нужно сразу же положить трубку.

Второй заход: "Давайте привяжем QR-код к вашему аккаунту на Госуслугах, введите код из СМС".

Ещё одна: "Мы из техподдержки банка, загрузите приложение".