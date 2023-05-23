$80.17+0.2386.55+0.05

Что стало с дезертиром ГДР, который перепрыгнул «Берлинскую стену»

Согласно официальной статистике, за 28 лет, в течение которых стена разделяла Восточный и Западный Берлин, гражданами восточной стороны было совершено более 60-ти тысяч попыток ее преодоления. Более 5-ти тысяч побегов оказались успешными.

Что стало с дезертиром ГДР, который перепрыгнул «Берлинскую стену»
© Русская семерка

Среди них особого внимания заслуживает поступок пограничника Конрада Шумана, который по долгу службы обязан был охранять границу. Но вместо этого Шуман просто перепрыгнул берлинскую стену.

Видео дня

Побег

На самом деле 15 августа 1961 года, тогда, когда 19-летний Конрад Шуман и совершил побег, никакой стены в буквальном понимании этого слова еще не было. Ее начали возводить только накануне. А пока границу обозначало невысокое заграждение из колючей проволоки. По свидетельствам очевидцев, в тот день Шуман вел себя беспокойно, ходил взад и вперед, курил, а на небольшом участке даже примял проволоку ногой. Заметив это, западные пограничники принялись всячески подначивать Конрада фразами вроде: «Прыгай!» и «Давай уже!» В конце концов Шуман разбежался и перепрыгнул проволоку. Он бросил оружие, и тут же полицейский автомобиль, стоявший по ту сторону границы, увез его с глаз долой.

Некоторым фото- и кинорепортерам, которые стали частыми гостями на границе, удалось заснять прыжок Шумана на пленку. Причем, сохранилась даже видеозапись того происшествия. Но одним из самых удачных оказался все-таки снимок Петера Лайбинга. Впоследствии именно эта фотография станет настоящим символом той эпохи.

Суицид

Несмотря на то, что побег Шумана закончился благополучно, он прожил совсем невеселую жизнь. Он устроился в Баварии, обзавелся семьей. Более 25 лет он трудился на заводе «Ауди» обычным рабочим. Возможно, он был одинок и его терзало чувство вины перед близкими. Ведь все его родственники остались по ту сторону стены. Кроме того всю жизнь Шумана преследовали мысли о том, что за ним следят сотрудники министерства госбезопасности ГДР «Штази». Он был уверен, что рано или поздно его убьют.

Не выдержав душевных мучений, в 1998 году Конрад Шуман повесился в роще неподалеку от своего дома. Никакой предсмертной записки он не оставил.

Причины побега

Что же касается причин, побудивших пограничника на побег, то есть версия, что к моменту совершения легендарного прыжка Шуман уже был женат. Только вот его молодая супруга оказалась по ту сторону берлинской стены. Именно к ней и стремился молодой человек.

Кроме того, якобы, в тот самый день, когда Шуман решился на побег, на своей стороне границе ему пришлось держать маленького ребенка, который рвался к своей матери, находившейся в Западном Берлине. Эта драматическая сцена, участником которой оказался и сам Шуман, стала для молодого человека что называется последней каплей.

Версии об инсценировке

Тем не менее многие скептики считают, что вся история с прыжком сфабрикована. По их мнению, подозрения вызывают множество обстоятельств этого дела. Например, тот факт, что фотографы и кинооператоры оказались в момент прыжка рядом с Шуманом, причем, в полной «боеготовности». Или другой вопрос: почему беглеца никто не попытался задержать? Или: почему Шуман не наладил отношения с родными, которых когда-то оставил? Ведь берлинская стена была разрушена еще в 1989 году, за 9 лет до самоубийства бывшего пограничника. Однако, несмотря на слова сторонников версии об инсценировке «прыжка в свободу», пока их версия остается всего лишь догадкой.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий