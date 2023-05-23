Эколог заменил туалетную бумагу листьями и похвастался результатом

Мужчина из США начал использовать листья вместо туалетной бумаги и посоветовал всем последовать его примеру. О необычном эксперименте американского эколога сообщает Metro.

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36-летний Робин Гринфилд из Ашевилля, Северная Каролина, подтирающийся листьями куста шпороцветника вместо туалетной бумаги, утверждает, что они обладают идеальной текстурой и размером для этих целей. Он впервые стал заменять туалетную бумагу альтернативными вариантами в 2013 году. Сначала Гринфилд прибег к помощи остатков бумажных платков и салфеток. Однако пять лет назад он обнаружил, что листья шпороцветника могут стать более экологичным решением. С тех пор Гринфилд не пользовался ни салфетками, ни бумагой во время визитов в туалет.

Эколог похвастался, что сэкономил тысячи долларов в результате эксперимента. Он надеется, что другие последуют его примеру и тоже заменят туалетную бумагу листьями, потому что видит в таком подходе одни плюсы.

Шпороцветник — это кустарник, который изначально произрастал в Африке и южной Азии, но был завезен в Европу и Америку. У него крупные листья, бархатистая поверхность и приятный запах. При этом, по словам Гринфилда, они выдерживают давление и не рвутся от нажатия. Кустарник можно растить в горшке в домашних условиях.